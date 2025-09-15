Se realizará el cierre de la vialidad en el bulevar Hidalgo, en el tramo comprendido entre Reforma y Rosales, con acceso exclusivo para vecinos que habiten en el perímetro del Palacio de Gobierno, Plaza Zaragoza y Catedral.

El director de Tránsito Municipal, Sergio Valdéz López, informó que el departamento se encuentra listo para conservar la seguridad vial durante las celebraciones del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar programados para el 15 y 16 de septiembre.

Explicó que el 15 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, se realizará el cierre de la vialidad en el bulevar Hidalgo, en el tramo comprendido entre Reforma y Rosales, con acceso exclusivo para vecinos que habiten en el perímetro del Palacio de Gobierno, Plaza Zaragoza y Catedral.

Y habrá apoyo vial en puntos estratégicos como las calles Rosales y Pino Suárez, con el fin de ordenar la circulación y permitir el libre tránsito peatonal durante las festividades patrias.

En cuanto al desfile del 16 de septiembre, detalló que iniciará a las 8:00 de la mañana, justo en la intersección de Rosales y Colosio, con recorrido hacia el norte hasta concluir en el bulevar Morelos.

Por tal motivo, durante el trayecto se cerrarán varias vialidades, dejando habilitados únicamente los cruces de mayor importancia como Rosales y Encinas, Garmendia y bulevar Rodríguez; Yáñez, Veracruz y Rodríguez.

Madrid y Rodríguez, así como el cruce del bulevar Morelos con Heriberto Aja, por lo que se piden a la ciudadanía conducir con precaución y respetar al peatón, porque se espera una alta afluencia de personas en las zonas del desfile y calles aledañas como Rosales, Pino Suárez y Reforma.