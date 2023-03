Alumnas del Cobach esperan que maestros suspendidos por acoso no regresen

Tras las denuncias de acoso sexual por parte de maestros a alumnas del Cobach Reforma, tres docentes se encuentran suspendidos; estudiantes piden que estos no regresen a las aulas.

Las alumnas del Cobach Reforma “Profesor Jesús Guillermo Careaga Cruz”, desconocen cuál es la actualización respecto a las acusaciones de acoso de parte de maestros, así lo señaló una de las estudiantes.

En entrevista para el noticiero EXPRESO 24/7 edición Matutina con Marcelo Beyliss, una estudiante que prefirió el anonimato, señaló que solo sabe que los maestros que fueron señalados por las alumnas cancelaron sus clases, y que tiene conocimiento que se trata de tres docentes.

“Creo que andaban investigando el tema pero no se ha sabido más, hay unos papás preocupados, hay otros que no, hay algunos que les da gusto que se le de seguimiento al tema y no lo dejen así nomás, son bastantes alumnas las que han sido víctimas de acoso en el Cobach” , expresó.

La jovencita mencionó que desde que los docentes fueron suspendidos de sus labores frente al aula, las alumnas se sienten con mayor seguridad y considera que la mejor medida es que ya no regresen a impartir clases ya que el tema del acoso en el Cobach no es nuevo sino que se ha dado en varias generaciones.

“Yo preferiría que ya no regresaran, puede que los castiguen pero igual se me hace que van a seguir haciendo lo mismo, no van a cambiar, estoy mas a gusto de que no haya maestros que nos anden observando, hemos recibido pláticas de parte de los maestros, entre nosotras las alumnas nos apoyamos, hicimos un grupo y nos empezamos a apoyar, aún no sabemos sí habrá otra protesta” , agregó.

Anteriormente, el director general del Cobach en Sonora apuntó que el profesor señalado por presunto acoso sexual por varias alumnas fue suspendido de sus actividades y así seguirá hasta que el Órgano Interno de Control concluya su proceso para determinar si incurrió o no en una falta.