Ciudad de los Niños: un lugar que brinda más oportunidades

Desde que abrieron sus puertas, en este lugar se ha ayudado a miles de menores, una de ellas es Marisol.

Marisol de Jesús García tiene 20 años y actualmente estudia en la Universidad de Sonora. Hace 3 años aún vivía en la Ciudad de Los Niños, donde recibió apoyo para continuar su educación.

La joven estudia la carrera en Químico en Alimentos, hecho que hasta el momento agradece al personal que la cuidó y orientó dentro de este lugar, en el que durante casi cuatro décadas se ha apoyado a infantes y adolescentes que sufren abandono o violencia por parte de su familia.

“En Ciudad de los Niños se me dio la oportunidad de seguir estudiando, poder nutrirme intelectualmente y me han seguido apoyando para superarme y concluir mi carrera” , narró la joven a e Media.

A pesar del escenario de violencia familiar que lidió cuando era adolescente, destacó que esto no fue impedimento para superarse y buscar la manera de seguir sus estudios.

“En Ciudad de los Niños se me dio mucho, sobre todo, lo más importante: sentir que tengo una familia y un hogar en donde me quieren, me aprecian y quieren verme salir adelante” , dijo.

Comentó que actualmente se encuentra feliz de estudiar en la Universidad, tener un empleo como cuidadora de dos adultos mayores y obtener su primer automóvil a base mucho esfuerzo.

Indicó que planea proseguir en estudios superiores a su licenciatura y hacer lo posible por conseguir su propia vivienda.

Un lugar que nació para apoyar

A pesar de que las instalaciones de la Ciudad de los Niños, ubicadas al sur de la ciudad, sufren un promedio anual de 40 robos o daños a las instalaciones, esto no detiene a su personal a cambiar vidas y crear sonrisas en los menores.

Así lo comentó Jorge Pesqueira Leal, presidente de la Comisión de Protección y Asistencia del Menor AC: Ciudad de los Niños. Destacó que por 39 años ha cambiado la vida de menores en pro de su bienestar.

La Ciudad de los Niños está a punto de cumplir 40 años de servicio ininterrumpido, por lo que Pesqueira Leal indicó que planea hacer remodelaciones para recibir hasta 300 niños y niñas que lo necesiten.

“En las instalaciones se trata de hacer que el menor tenga las oportunidades que en su situación no tuvieron, tales como el acceso a la educación, realización de actividades lúdicas, deporte y que tenga la compañía de una familia sustituta dentro de las instalaciones y sea apreciado como lo debió hacer su familia” , dijo.

Destacó que las madres sustitutas que trabajan en la institución, realizan procesos rigurosos para comprobar que están capacitadas para encargarse de hasta cuatro niños o niñas.

En el interior del lugar cuentan con al menos 22 casas, mismas en las que atienden a 80 menores, que son canalizados a desde la Procuraduría de la Defensa del Menor.

Brindan un trato digno

Pesqueira Leal comentó que la Ciudad de los Niños nació como resultado de apreciar la lamentable situación en la que viven muchos infantes.

Algunos de los que llegan a la institución tras vivir escenarios de violencia, abuso sexual, incluso mercadeo de menores.

“La Ciudad de los Niños inició como un centro de apoyo para familias que sufrían violencia y drogadicción, especialmente las situaciones que vivían las familias de Nuevo Hermosillo y colonias aledañas, eran unas instalaciones en medio del monte” , destacó.

A pesar de que la admisión a la Ciudad de los Niños es por medio de las órdenes que de la Procuraduría de la Defensa del menor, el personal del recinto ha brindado apoyo a personas vulnerables del mismo sector que comprende la colonia Nuevo Hermosillo y sus poblaciones aledañas.