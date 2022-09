'Cifra negra' en Sonora es del 94.3%: Inegi

Durante el 2021 el estado de Sonora reportó una cifra negra del 94.3 % en delitos que no fueron denunciados, de acuerdo a la encuesta nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2022.

La estadística conocida como 'cifra negra' corresponde a todos aquellos delitos en los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación, y esta se calcula como la razón de los delitos no denunciados, más los delitos denunciados sin carpeta de investigación, entre el total de los delitos por cien.