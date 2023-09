Escuela Nueva Creación cerrada por falta de personal de intendencia

“Exigimos que haya un intendente en la escuela; sin el conocimiento de nosotras inició el ciclo escolar sin intendente. Mi niña se enfermó del estómago y yo no sabía la situación precaria de la escuela y los baños”, expresó indignada Zurisaday Sauceda, madre de dos niñas inscritas en Nueva Creación.

La escuela primaria Nueva Creación permaneció cerrada este lunes, debido a la protesta de madres de familia derivada de la falta de personal de intendencia, pues desde el inicio del ciclo, compartieron, la higiene en las instalaciones ha sido descuidada, provocando riesgos a la salud de las infancias. De no obtener respuesta satisfactoria, la protesta continuará este martes.

“Exigimos que haya un intendente en la escuela; sin el conocimiento de nosotras inició el ciclo escolar sin intendente. Mi niña se enfermó del estómago y yo no sabía la situación precaria de la escuela y los baños” , expresó indignada Zurisaday Sauceda, madre de dos niñas inscritas en Nueva Creación.

De igual manera, añadió que luego de la enfermedad de su hija, ingresó a los baños del plantel educativo y se percató de que había heces en los paneles y el sanitario.

La mañana de este lunes, luego de iniciada la protesta, se presentó una persona para laborar como intendente en el plantel. No obstante, las madres de familia se reusaron a aceptar su incorporación, dado que no presentó identificación o documentación que lo acreditara como empleado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), por lo que de no recibir dichos documentos, precisaron, la escuela seguirá cerrada el martes.

Existen otras inconformidades

Las manifestantes aseguraron que, a esta inconformidad se suma a otras que se habían presentado antes y que siguen sin solución. Una de ellas es la falta de personal adscrito al a Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, instancia de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales.

Dicha carencia toma relevancia, comentaron, porque entre los más de 300 niños y niñas del plantel, hay quienes requieren el servicio.