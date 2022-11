Video | Así fue el choque en la Aburto y Monteverde que dejó un muerto

El accidente en el cruce de la avenida Ángel García Aburto y la calle Francisco Monteverde, en Hermosillo, dejó un muerto y un lesionado.

Las cámaras de videovigilancia de un establecimiento ubicado en la intersección de dichas vías captó el momento en el que se generó el choque que dejó a una persona sin vida y otro lesionado.

En la grabación se ve el momento en el que un vehículo tipo pick up, que era conducido por Armando, de 21 años, no obedeció el semáforo en rojo de la calle Francisco Monteverde cuando transitaba de norte a sur.

Ante esto, el sedán que viajaba de poniente a oriente sobre la avenida Ángel García Aburto fue impactado, de tal manera que el conductor perdió la vida en el accidente ocurrido la madrugada del martes 15 de noviembre.