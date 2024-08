Conductores de aplicación en Hermosillo no han detectado migrantes en sus viajes

Varios choferes señalaron no haber sido contratados para ofrecer este tipo de servicios, como lo declaró la FGR el pasado viernes.

Luego de las declaraciones del Delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, sobre la detección de migrantes trasladados a diferentes puntos del estado mediante plataformas de servicio de vehículos, varios choferes de aplicación señalaron que durante sus jornadas laborales no han sido contratados para ofrecer este tipo de servicio, o trasladado personas identificadas como migrantes.

El señor Arturo, quien han trabajado como chofer de aplicación desde hace 6 años, mencionó no tener conocimiento de la noticia, pero sí recordó que en algún momento ha escuchado de personas que solicitan chofer especificando que cuenten con visa.

" En ocasiones sí hay algunas publicaciones que especifican que se ocupe visa, últimamente no he visto, una vez pregunté para más información y me contestaron que si qué expectativas tenía, contesté que ganar más dinero pero sin tener que infringir leyes y ya no obtuve más respuesta ", recordó.

Charly Salazar señaló no tener conocimiento de la declaraciones del delegado, siendo chofer desde hace 6 años y trabajando específicamente en las noches, mencionó que hay publicaciones muy evidentes en donde ofrecen dinero por trasladarse a Nogales.

" Son muy evidentes estas publicaciones, es decir salen muy buenas ofertas para ir a Nogales, por ejemplo, las cuales no acepto, pero conozco gente que sí lo ha hecho y casi les quitan el carro en retenes en la carretera, incluso a un amigo le quitaron la visa ", añadió.

El chófer Fabi Fierro compartió su experiencia al llevar a personas de origen venezolano y ruso a la frontera, y al ser detenido le solicitaron el pasaporte y la cita, al momento de presentarlos y checar la documentación les dieron la bienvenida al país.

" Yo he llevado venezolanos a Nogales, pero llevaban cita al consulado, y a un ruso, los únicos que los molestaron son los de la FGR que se ponen en el entronque con Pesqueira, en estación Llano está migración, quienes checaron pasaporte y cita y les dieron la bienvenida a México ", recordó.

Néstor Cota manifestó su inconformidad ante esta situación, dado que comentó no pueden ir pidiéndole a cada cliente que solicite sus servicios y que no se vea con rasgos mexicanos, se identifique o presente documentación.