El boxeador no podrá salir del país a menos de que haya solicitado un permiso y que sea justificado por motivos de su actividad deportiva, dijo el abogado Rubén Fernando Benítez.

El boxeador Julio César Chávez Jr. llevará su proceso en libertad, luego de que un juez federal decidiera vincularlo a proceso por delitos de delincuencia organizada en la modalidad de participar sin funciones de dirección, administración ni liderazgo para la introducción clandestina a México de armas de fuego.

La audiencia virtual se llevó a cabo este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, donde se esperaba que Chávez Jr. acudiera de manera física, sin embargo, se realizó de manera remota.

Al salir del juzgado, el abogado Rubén Fernando Benítez señaló a los medios de comunicación que el pugilista deberá quedar puesto en inmediata libertad, ya que así lo decidió el juez debido a que la ‘’Fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para el proceso, pero le impusieron unas medidas muy estrictas’’ .

Fernando Benítez dijo que Chávez Jr es el primero interesado en seguir este proceso para llevarlo a su conclusión y ‘’establecer sin lugar a duda de nadie, soterrar estas especulaciones y conjeturas y demostrar que no tiene culpabilidad alguna’ ’ .

El abogado Benítez señaló que en esta audiencia no se desahogó ninguna prueba, solo se hicieron referencias, ‘’por lo tanto no se puede valorar ni desestimar, simplemente se hizo referencia a la existencia de registros de investigación’ ’ .

Respecto a las medidas cautelares impuestas dijo, no podrá salir del país a menos de que haya solicitado un permiso y que sea justificado por motivos de su actividad deportiva.

Se espera que en las próximas horas el pugilista sea puesto en libertad ‘ ’siempre y cuando no exista otro mandato en su contra’’ . La próxima audiencia se llevará a cabo el 24 de noviembre de este año.

El boxeador mexicano fue deportado el pasado lunes al país y entregado en la Garita de Nogales, tras ser detenido el 2 de julio en California, debido a la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).