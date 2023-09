Amplia CFE subsidio para Sonora: Durazo

El episodio sólo pudo dejar mal parado al Presidente por el exceso de propaganda y realidades alternas que ha manejado de manera excelsa durante el sexenio, que tuvo un retroceso mañanero al quedar expuesto como un charlatán. López Obrador había recibido una llamada de atención hace 10 días.

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer el acuerdo logrado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el aumento en el subsidio de electricidad y que los kilowatts consumidos les resulten más baratos a cada hogar en Sonora, durante el periodo especial de verano.

Acompañado por José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE suministración de servicios básicos a nivel nacional, y Hugo Niebla, gerente de suministro básico de CFE en Sonora, el mandatario estatal informó que se consiguió un acuerdo, que consiste en que el rango de 0 a 300 kilowatts, con un costo de .727 pesos, incremente hasta mil 200 kilowatts con el mismo precio; en un segundo rango, que es de intermedio superior, pasa de mil 200 kilowatts a dos mil 500 kilowatts, que de tener un costo de 2.21 pesos quedaría en 0.91 pesos.

“Un estimado es que el monto del subsidio va a pasar de 590 millones de pesos que tenemos en este momento a mil 200 millones, es decir se va a duplicar el subsidio, por eso no me canso de agradecer el respaldo del presidente López Obrador, porque sin su respaldo esta respuesta no sería posible” , indicó.

El titular del Ejecutivo estatal mencionó que el estado otorgará un apoyo del 25 por ciento del consumo aplicado a través del propio recibo de diciembre a febrero en los municipios con más bajas temperaturas, mismos que serán definidos en los próximos días en conjunto con CFE.

Entre los acuerdos alcanzados por parte del Gobierno de Sonora se encuentra el que no haya cortes de luz para los usuarios que todavía no han pagado su recibo.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que dentro de esta negociación se encuentra el análisis de incluir en el subsidio entre los últimos días de abril y los primeros días de noviembre.