Hubo omisiones en muerte registrada en celdas de Policía en Empalme: CEDH

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos compartió durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss cómo es el proceso para emitir resoluciones a diferentes dependencias.

El Ayuntamiento de Empalme recibió una recomendación de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido al caso que se presentó con la persona que murió en los separos tras presunto suicidio con los cordones de sus zapatos; Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la comisión compartió lo que se ha hecho para evitar que casos como este se repitan.

“Hemos establecido una política de emitir recomendaciones o de centrar la emisión de resoluciones de recomendación, porque no son una recomendación que se haga de manera telefónica, como muchos podrían pensar, son resoluciones formales y argumentadas que se emiten en casos graves de violación a los derechos humanos; por ejemplo, tuvimos las 15 recomendaciones por desaparición de personas dirigidas a la Fiscalía, y este año emitiremos la primera recomendación sobre Ejecución Extrajudicial” , comentó.

El concepto de Ejecución Extrajudicial es, según Rentería, un concepto técnico bien definido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y ahí está la argumentación de la resolución, y el elemento básico que hay que acreditar en la intencionalidad.

“Tiene que haber un dolo en derecho respecto a esa ejecución, y esta resolución es importante porque es un dolo directo, es eventual, porque ocurrieron una serie de circunstancias, una serie de decisiones de las personas que actuaron alrededor de la víctima” , agregó.

Hubo falta de atención

Comentó que al no quitarle los cordones de los zapatos, que se decidió ingresarlo a la celda en vez de ponerlo en atención médica urgente, que es lo que necesitaba, fue una falta de atención, sumado a que dejó de observarsele en los momentos justos antes de morir y que no servían las cámaras de seguridad, todas estas circunstancias, consideró, para los Derechos Humanos, no son meras omisiones, sino decisiones conscientes que hacían muy previsible el resultado.

“El Ayuntamiento de Empalme aceptó en su totalidad la recomendación, me parece una posición muy afortunada, porque precisamente esta es la trinchera donde la comisión puede construir mucho, yo he hecho mucho énfasis en que la comisión es antes que nada una institución que busca hacer una realidad el principio de subsidiariedad, que significa que nosotros tenemos el deber y la oportunidad de resolver los problemas en lo interno y lo local” , finalizó.