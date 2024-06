Más del 93% de casillas instaladas en Sonora: IEEyPC

El consejero del IEEyPC abordó las presuntas irregularidades denunciadas en redes sociales e informó que en el Instituto no proceden las investigaciones.

Al mediodía de este domingo 2 de junio, Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) en Sonora, ofreció una rueda de prensa en la que brindó algunos detalles sobre esta jornada electoral.

Ruiz Arvizu detalló que al corte presentado, ya se había reportado el 75 por ciento de las casillas instaladas. Para las 13:45 horas habían 3,661 de las 3,899 casillas aprobadas para instalarse en la entidad, las cuales constituyen el 93.89 por ciento.

El consejero presidente mencionó que el sistema se actualiza constantemente y se espera que el 99 por ciento de las casillas operen este domingo: “Se está alimentando el sistema por parte de estos Capacitadores Asistentes Electorales federales y nosotros tenemos ahí la tranquilidad de que se van a completar, no sé si el 100%, pero sí más del 99 por ciento” , aseguró.

Por otra parte, Nery Ruiz detalló que el flujo del reporte de casillas está por debajo al de procesos pasados, pero no es un dato que deba preocupar al electorado: “No es quizás el mismo flujo. En procesos electorales pasados a esta hora (11:45 a.m.) ya teníamos avances del 90 por ciento reportado. (...) No es algo que deba alarmar, hay que esperar a que concluya la captura de sus reportes y en la página” , expresó.

Ruiz Arvizu abordó las presuntas irregularidades denunciadas en redes sociales y precisó que en el Instituto no proceden dentro del organismo: “Con nosotros no se presentan estas denuncias, sólo ante la Fiscalía de Delitos Electorales, ya sea la federal o la estatal, dependiendo de qué es lo que decida cada partido político. Nosotros nos abocamos a darle el seguimiento y recopilar las quejas sobre el funcionamiento de las casillas” , declaró ante los medios de comunicación.