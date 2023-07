Usa su voz para sacar el sustento en los camiones de Hermosillo

Carmen Lorena Basaca Atondo se sube a los camiones de Hermosillo y canta durante cuatro horas a cambio de lo que pueda contribuir el pasajero para sobrevivir e impulsar el crecimiento y sano desarrollo de sus gemelas de 6 años y su niño de 12.

Carmen canta 'La Cigarra' en el camión de la ruta 15 Fuentes-Modelo, guitarra en mano y a toda voz mientras los pasajeros hacen como que no la ven pero la escuchan y mueven un pie al ritmo de su voz, e incluso los dedos de las manos.

Desde chica ha vivido en el mundo de la música viendo a su papá tocar en los tríos musicales de Ures; a pesar de que nació en Hermosillo su niñez fue en Ures creciendo con la voz y las melodías que cantaba su padre.

"Canto la música que mi papá me enseñó, la música que hoy se considera vieja, de tríos, mexicana e internacional, además canto en inglés" .

Cada día Carmen Lorena Basaca Atondo se sube a los camiones de Hermosillo y canta durante cuatro horas seguidas a cambio de lo que pueda contribuir el pasajero para sobrevivir e impulsar el crecimiento y sano desarrollo de sus gemelas de 6 años y su niño de 12.

"Mi hijo mayor es el que me impulsa a cantar en los camiones, un día estábamos hablando y me dijo que no tuviera pena que nos hacía falta el dinero" .

A pesar de ser un poco tímida y solo haber cantado para su familia, amistades más cercanas y en la iglesia, la mezcla de la falta de tiempo para dedicarle ocho horas a un trabajo y la necesidad de mantener a la familia fueron el motor para sobrepasar la vergüenza que le daba cantar para los otros.

"Tengo un año subiéndome a los camiones, paseando por la ciudad, cantando todo el viaje, y la verdad es que la gente lo agradece mucho, los camioneros me apoyan también. Mis hijos están mucho mejor ahora, comen mejor y visten mejor, y tengo más tiempo para ellos" .

Comenta que no es común que en Hermosillo la gente cante en los camiones, ya que los pasajeros a veces no tiene ánimo de escuchar música porque van concentrados en los teléfonos celulares, pero a pesar de ello sí le han hecho bonitos comentarios, incluso la han contratado para algunos eventos pequeños y a cantado en algunas noches bohemias.

Mandó un casting al programa musical 'La Voz' durante la pandemia, pero no se dio la oportunidad esa vez; mientras tanto asume la música como un apoyo vital en su vida y la de sus niños.