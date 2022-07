Invierten 1.5 mdp más para concluir obra de La Tinajera

Pese a que se hizo una inversión de 18 millones de pesos aproximadamente en el gobierno de Sergio Pablo Mariscal Alvarado para llevar a cabo una obra de drenaje sanitario en la comunidad La Tinajera, la administración actual tuvo que invertir un millón y medio de pesos más para que quedara concluida

El alcalde Javier Lamarque Cano señaló que durante varios meses se tuvo que trabajar en esta zona, pues la obra quedó inconclusa por la administración anterior y no se contaba con la interconexión para el desagüe de aguas residuales al dren “Esperancita”, lo que ocasionaba que más de 300 familias se vieran afectadas con problemas de drenajes colapsados.



“Cuando llegamos al gobierno municipal encontramos una problemática muy complicada en La Tinajera, porque la obra que se hizo antes no cumplió con la interconexión con el dren, de modo que la gente empezó a usar el servicio de drenaje, pero no había salida. Es una obra donde se invirtieron bastantes recursos y a la hora de la hora no funcionó porque no la hicieron bien”, expresó.

Por lo anterior, tuvieron que hacerse más de 500 viajes de desazolve extraído con las unidades Aquatech, en tanto se generaban las condiciones para introducir la interconexión para el desfogue de aguas negras.

Posteriormente, en coordinación con el Distrito de Riego del Valle del Yaqui (DRRY), el Ayuntamiento realizó la perforación e introducción de la tubería de interconexión para el desfogue final de drenajes.

“Se planeó adecuadamente, estuvimos trabajando desde que llegamos, esperamos que los niveles del canal bajaran para llevar a cabo la interconexión y ahora finalmente se terminó, este problema sanitario por fin se va a resolver”, agregó.

HAY DENUNCIA

Ana González, quien fue delegada de La Tinajera durante el gobierno anterior, acudió a finales del 2021 ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) de Contraloría Municipal, para interponer una denuncia formal contra el ex alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y el ex titular de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo Gutiérrez.

El motivo de la denuncia se debió a que la obra de drenaje en la comunidad fue registrada como entregada a pesar de que le faltaba la interconexión al dren.

Al ver el problema de derrame de aguas negras en toda la comunidad, la ex funcionaria procedió a hacer públicos los señalamientos y por la vía legal, sin embargo, sólo la convocaron a ratificar en una ocasión y ya no le volvieron a llamar.

“A mi ya no me volvieron a hablar de la URA, me dijeron que estuviera pendiente pero ya no me han buscado. Yo puse esa denuncia porque las autoridades entregaron esa obra sin avisarnos, la firmaron de terminada. En ese entonces a mí me dijeron que la gente ya podía usar sus drenajes y fue cuando todo se colapso porque las aguas negras no tenían salida”, apuntó.

Asimismo, consideró que el Ayuntamiento no debió invertir un millón y medio de pesos más, ya que la empresa encargada de la obra debió cumplir con terminarla.

“El alcalde no debió premiar al contratista, le dio más dinero a pesar de que no terminaron la obra, con el recurso que se les pagó en la administración anterior debieron cumplir con lo que faltaba. Vamos a exigir que hagan más obras aquí en la comunidad con todo eso que se les ha pagado”, manifestó.

Comentó que sigue en espera de que la URA de Contraloría Municipal le dé seguimiento a su denuncia, pues asegura que hay supuestas irregularidades en esta obra.