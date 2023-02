Buscan a Dario, joven desaparecido en Hermosillo con problemas de salud

La madre del joven se encuentra desesperada, pues padece derrame de agua en el cerebro y un quiste

“Ma, ya voy”, esas fueron las últimas palabras que Yuritzia Aracely Arvayo Gaxiola escuchó de su hijo Dario Antonio Javalera Arvayo el pasado domingo 12 de febrero, pues a partir de ese día se encuentra desaparecido.

El joven salió con un amigo el día que desapareció, vestía un pantalón azul deslavado, tenis blancos, una camisa negra, chamarra roja y una mochila azul.

“ Él estuvo conmigo todo el día, a las 3:00 de la tarde llegamos a la casa y a las 4:00 me dijo 'Ma, ahorita vengo' y salió de la casa. Dario tiene un derrame de agua en el cerebro y un quiste, toma medicamento controlado. Yo le marco a Dario a las 9:00 de la noche, 'Dario tienes que tomarte las medicinas' le dije, y me respondió 'ya voy ama', me contestó bien, se escuchaba contento, andaba con un amigo y me colgó la llamada ”, contó la señora preocupada.

“ Dieron las 10:30 y Dario no llegaba, le volví a marcar dos veces, sonó y la tercera vez dejó de sonar el teléfono, pensé que se le había descargado y que llegaría, pero en la mañana no estaba en su cama y lo empecé a buscar ” narró.

Tras la desaparición de Dario, Yuritzia ha recibido llamadas de extorsión, lo que ha causado que su desesperación sea más grande, y afirmó que ya realizó todos los procesos legales y espera con ansias recibir alguna información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Visto por última vez

La última vez que se le vio al joven de 20 años fue en la colonia Los Olivos, en un parque que se encuentra frente a un edificio de 'La luz del mundo' contó la madre, ahí se encuentran unas cámaras del C5, que señaló las autoridades no han investigado.

“ Ya fui, primero a la fiscalía dónde está la PEI, después me mandaron a un lado del Cereso, después fui a dejar mi sangre acá donde está la Fiscalía en el Domo, y en Semefo también levante un reporte por si sale un cuerpo, todo lo que legalmente se tiene que hacer, está hecho ”, agregó la madre.

Yutitzia solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de su hijo, poniendo a disposición el número 66 25 62 02 36 para cualquier persona que tenga información que le pueda ser de utilidad.