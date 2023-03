Madre denuncia autoridades por ignorar caso de acoso de su hijo de 6 años

Edna Nohemí denunció el severo caso de bullying que sufre su hijito de 6 años, y además ha alzado la voz ante las autoridades que no han ayudado.

Desde agosto del 2022, fecha en que inició el ciclo escolar, el pequeño Dereck Daniel, de seis años, ha enfrentado a bullying, agresiones físicas y hasta amenazas de muerte por parte de sus compañeros, afirma su madre, Edna Nohemí Moreno Ortiz, quien pide a las autoridades educativas apoyo en la situación que vive su hijo.

La angustiada mujer narró que su pequeño, que cursa el primer grado en la escuela primaria Fernando Montes de Oca ubicada en la colonia Sonacer, ha recibido golpes en la cabeza, piernas, brazos y en sus partes íntimas, al grado de presentar moretones e inflamación.

La madre del menor ya presentó ayer viernes un oficio en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), dirigido al titular de dicha dependencia para hacer de su conocimiento el caso y se actué en consecuencia.

Además, dijo que el niño padece de alergias en la piel y dolores de cabeza, que supone son derivados del estrés y miedo que le produce el ir a la escuela y saber que lo van a golpear.

Una de las últimas situaciones es que uno de sus compañeros le dio un dibujo donde lo amenaza de muerte.

La mamá reiteró que el problema inició desde que Dereck entró a la escuela, y que fue un maestro quien culpaba a su hijo, sugiriendo que lo llevara a un doctor para ver qué problema tenía, esto sirvió para enterarse que el niño tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero aseguró que no es agresivo y que en realidad eran sus compañeros los que lo agredían a él.

“Me fui a la Fiscalía y ahí me orientaron qué hacer, luego le llegó este dibujo que dice ‘muerte a Dereck’, el cual se lo llevé al director, le tomó foto y no pasó nada, no procedió más. Me presento en la SEC y me dicen que es en Salud Escolar donde se ve eso, ahí me atendieron psicólogos y seguir un proceso, ir a la escuela, hablar con el director, checar todo eso", expresó la madre del niño.

“Que después se iban a juntar e iban a hacer una reunión con los papás del niño, conmigo y con mi hijo, que se iba a firmar un acuerdo donde ya no iban a pasar estas cosas, cosa que jamás sucedió, quedaron de hablarme de Salud Escolar y nada no me hablaron, eso fue en enero y hasta la fecha nada, el director tampoco hace nada”, agregó.

Carta de Edna Nohemí Moreno Ortiz para la SEC. (Foto: Especial / EXPRESO)

Desesperada, la señora Moreno Ortiz realizó todo el proceso que le dijeron que tenía que seguir, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta favorable, incluso el mismo director del plantel educativo le recomendó que cambiara al niño de escuela.

“Lo golpean en sus partes, se le inflaman, mucho dolor, le damos medicamento, no fue a la escuela dos días, me dirijo a Salud Escolar y les pregunto qué va a pasar, el día de mañana me lo van a matar y me dicen que están esperando un escrito del director y pues eso fue hace dos semanas y no pasó nada", comunicó la señora Moreno.

“El director me decía que había que cambiarlo de escuela pero porqué cambiarlo a él si no es el del problema, si es cierto que uno busca lo mejor para los hijos pero porque no hacer algo con los niños que le están haciendo daño, es injusto, hay días que no lo mando por como se pone, por el miedo que le da”, concluyó.

Al preguntarle a Dereck si sabe porqué lo golpean sus compañeros, expresó que no, que solo le pegan pero no sabe la razón y que en una ocasión llevaba su botella de agua, se la tiraron y le dijeron que no los acusara porque le iría peor.

“Antier (el martes) me lo volvieron a golpear, le corté el cabello y quedó muy pelón y por eso le hicieron bullying y lo golpearon con una tabla en la cabeza, nada más por el corte de cabello”, lamentó la denunciante.