SEC brinda apoyo a víctima de bullying en primaria de Hermosillo

Autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) se reunieron con Edna Nohemí Moreno Ortiz, madre del menor Dereck Daniel Vázquez Moreno, quien señaló un caso de bullying y amenazas en contra de su hijo en una primaria ubicada en la colonia Sonacer.

Personal de la Dirección General de Educación Primaria sostuvo el encuentro con la mamá del niño y se acordó que el pequeño será canalizado al Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (Ciden).

Además el estudiante de 6 años de edad será cambiado de escuela a un plantel que cuenta con servicio de educación especial a través de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer).

A través de un comunicado, la SEC informó que personal de la Coordinación General de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar Territorial impartirá cursos de capacitación en materia de convivencia y restauración emocional al personal docente, alumnado y padres de familia de la primaria “Fernando Montes de Oca”, en la que se señaló la agresión.

Fue el pasado 24 de marzo cuando la señora Moreno Ortiz en entrevista con Expreso señaló que su hijo vivió bullying, golpes y amenazas de muerte por parte de sus compañeros de primer grado de primaria y pidió el apoyo de las autoridades educativas.

“ Después le dieron un puñetazo en sus partes y de repente no quería ir a la escuela porque le hacían daño, es un niño que traía a otros cuatro junto con él, fueron muchos golpes, una vez estaba en el baño y entró ese niño a hacerle bullying, estuve yendo con el director y me decía que no podía hacer más, que no podía suspender al niño que lo agredía ”, explicó en aquél momento.

Tras la reunión con las autoridades de la SEC, la señora Edna Nohemí Moreno Ortiz aceptó el apoyo que le brindaron e interpuso una denuncia por agresiones y amenazas de muerte ante la Fiscalía General de Justicia del Estado contra el menor que afirma violentó a su hijo y/o quienes resulten responsables.