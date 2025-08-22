En comparecencia ante legisladores locales, el Sindicato de Bomberos de Hermosillo denunció que, de más de 500 elementos en casi ocho décadas, solo tres han accedido a una pensión o jubilación.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo apenas registra dos elementos jubilados y un pensionado en sus 79 años de historia, una situación que evidencia la precariedad laboral de quienes arriesgan su vida en cada servicio para proteger a la sociedad.

El tema fue expuesto este jueves ante legisladores locales en el Auditorio del Congreso del Estado de Sonora. Ahí, Jesús Fierro Romo, secretario del Sindicato de Bomberos, agradeció el espacio otorgado por la diputada Mayrani Peña y reconoció que, por primera vez, existe apertura para analizar propuestas que mejoren las condiciones del personal.

"Cuando los diputados nos citen aquí vamos a estar con entusiasmo, porque lo que queremos es seguir brindando un servicio eficiente a la ciudadanía" , expresó.

Fierro recordó que la primera generación de bomberos ingresó en 1986 con 16 elementos, de los cuales únicamente dos lograron jubilarse.

"De más de 500 personas que han pasado por la corporación, apenas tres han obtenido una pensión o jubilación" , lamentó.

La falta de un esquema digno de retiro se refleja también en numerosos casos de elementos que, tras sufrir lesiones o enfermedades, se ven obligados a dejar el servicio sin garantías. Entre ellos mencionó al oficial Francisco Vega, en proceso prejubilatorio por una lesión en la rodilla, y al comandante Barroso, actualmente diagnosticado con cáncer.

Actualmente, el cuerpo de Bomberos de Hermosillo cuenta con 186 elementos, de los cuales 168 son sindicalizados. Apenas siete están en trámite de jubilación. En contraste, quienes ingresaron en 2005 deberán cumplir 35 años de servicio para acceder a ese derecho, una meta difícil cuando enfrentan un desgaste físico acelerado y riesgos constantes.

Ante este panorama, Fierro llamó a los legisladores a dar seguimiento a las propuestas surgidas en este encuentro, mientras que el Sindicato de Bomberos se comprometió a impulsar cambios legales y convenios colectivos que permitan alcanzar una jubilación digna.