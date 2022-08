Jesús Verdugo celebra 10 años de trabajo con el premio al Bombero del Año

En el marco del Día del Bombero, Jesús Verdugo fue reconocido como Bombero del Año del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

Por recomendación de un vecino fue que Jesús Verdugo, Bombero del Año 2022, decidió entrar al Cuerpo de Bomberos de Hermosillo hace diez años como voluntario hasta convertirse en un elemento remunerado.

Para Jesús ha sido un honor trabajar con sus compañeros durante una década, comentó que el trabajo en equipo es lo que más ha aprendido con sus compañeros.

“Primero entré haciendo guardias como aspirante, me llamó mucho la atención cómo conviven aquí, la utilización de herramientas y la forma en que salían a las emergencias, yo no lo hacía porque no contaba con seguro en ese entonces”, comentó.

Sin embargo, observar la forma de trabajar de los elementos de bomberos fue suficiente para decidirse a entrar a la Academia de Bomberos en el año 2012.

Comentó que recibir el reconocimiento como Bombero de Año es muy importante y que no solo él lo merece, sino todos sus compañeros por darlo todo al momento de atender una emergencia, sin importar cuan peligrosa sea.

Reconoció que uno de sus trabajos que recuerda con más gusto fue la labor de rescate de una persona que había caído a la Presa Abelardo L. Rodríguez, víctima que fue sacada con vida.

“Lo que más me gusta de mi trabajo es el ayudar a la gente, me encanta trabajar en equipo y tratar de mejorar mi trabajo junto a mis compañeros, esta es una excelente institución y me siento muy orgulloso de pertenecer a ella”, dijo.