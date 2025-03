Blanca Gema Aguilar Atondo: de policía a miembro del K9

La hermosillense une su pasión por servir y su amor a los animales.

Blanca Gema Aguilar Atondo supo combinar su pasión por servir y ayudar al prójimo siendo policía, con su amor por los animales, convirtiéndose en miembro del grupo K9 de la policía municipal.

Gema estaba por tomar la decisión más importante hasta el momento en su vida, pues siempre desde niña quiso convertirse en policía, pero deseaba enorgullecer a su mamá estudiando una carrera profesional. Así, entre su pasión por servir y el amor de su madre, tomó la mejor decisión hasta el momento, recordó con orgullo.

"Le dije a mi mamá que quería ser policía, y ella me dijo que me apoyaba en lo que decidiera. Incluso le pregunté si estaba segura, si se sentiría orgullosa de mí aunque no estudiara, y me dijo que claro. Además, me recordó que ser policía implica una preparación ardua, y fue así como me animé" , mencionó.

Aguilar Atondo indicó que, al poco tiempo de haber ingresado al departamento, se le invitó a formar parte de la brigada especial de caninos, a la que gustosa decidió participar.

"Recuerdo que estábamos todos los compañeros y llegaron a preguntarnos quiénes levantaban la mano a quienes nos gustaban los perros. Yo fui la primera en levantar la mano. No me arrepiento, fue la mejor decisión que pude tomar" , manifestó con satisfacción.

Inicios en la unidad Gema estuvo a punto de "tirar la toalla" y renunciar poco después de haber ingresado, puesto que el perro que le fue asignado era muy "rebelde" , según ella. No podían compaginar juntos, y eso se reflejaba en los trabajos de campo.

"Mi primer perro asignado era muy rebelde, nos llevábamos a pleito, y estuve a punto de renunciar, pero mi mamá me dijo: '¿A poco dejarás que te gane un perro?' Con eso, me impulsó a seguir adelante, a lograrlo, y lo logré" .

"Nos coordinamos tan bien, con trabajo y mucha comunicación lo conseguimos. Llegamos a ser tan unidos que, con el simple hecho de que el perro me volteara a ver, yo sabía que ya había encontrado algo. Y sí, fue un gran elemento" , recordó melancólica.

Entre su pasión por servir y el amor de su madre, Blanca tomó la mejor decisión. (Foto: Jesús Ballesteros/EXPRESO)

La oficial mencionó que ese fiel compañero de años se jubiló, y se le permitió llevárselo a su casa para cuidarlo en sus últimos momentos. Con nostalgia, compartió Gema que, en noviembre de 2024, ese gran compañero falleció de anciano.

"Murió por vejez. Me lo dieron en adopción, estuvo un año y poco con nosotros, y el primero de noviembre de 2024 falleció. Esto debido a la edad, pero también a una enfermedad que tenía en el hígado" , recordó con cierto aire de tristeza.

Actualmente, en el área K9 se encuentran cuatro canes pastores belgas, que responden a los nombres de Juan, Rick, Ruiz y Luther, quienes responden a indicaciones en alemán, tales como: "sentado" , "echado" , "quieto" y "caminado junto" .

"Ser policía es una carrera muy bonita. A veces se sufre un poquito por las experiencias que vives en la calle, puede ser difícil, pero no imposible. Invito a todas esas niñas, adolescentes y mujeres a que hagan realidad su sueño. Todo se puede lograr si lo deseas" , concluyó.