Llega un nuevo integrante al Centro Ecológico

El bebé hipopótamo tiene un mes de nacido

Un nuevo integrante llegó a la familia del Centro Ecológico de Sonora (CES). Se trata de una cría de hipopótamo, la cual en días pasados cumplió su primer mes de edad.

Luis Carlos Martínez, veterinario especializado del CES, indicó que, con la llegada del nuevo bebé, el parque suma cinco hipopótamos en total.

“Tenemos una noticia que te hará sonreír. Ha llegado al mundo nuestro adorable hipopótamo bebé, ¡y es el más tierno de todos!” , anunció el zoológico a través de sus redes sociales.

El veterinario del Centro Ecológico agregó que la cría se encuentra la mayor parte del tiempo en el estanque junto a sus padres y una tía, pero también en el área se puede ver a su abuelo, “Moto Moto”, el hipopótamo más antiguo que han albergado en el parque.

Asimismo, indicó que, pese a que el nuevo inquilino nació el 30 de agosto, aún no le han asignado un nombre, ya que no han podido determinar si se trata de un macho o una hembra porque la manada lo protege y no ha sido posible manipularlo para realizar un examen médico completo.

Agregó que generalmente las crías de este tipo de mamífero, al nacer, tienen un peso aproximado de 50 kilos. Pero el bebé podría pesar un poco más debido a la alimentación rica y exclusiva en leche materna que ha llevado durante su primer mes de vida.

Finalmente, dijo que los hipopótamos adultos pueden llegar a pesar entre 4 y 5 toneladas, sin son machos, mientras que las hembras suelen pesar alrededor de una tonelada y media.