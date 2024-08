Solicitan apoyo para bebé que necesita una cirugía en el corazón en Hermosillo

La madre del pequeño hace el llamado a la ciudadanía para que la apoyen con el gasto de la operación.

José Román, un bebé de un mes y medio de nacido, necesita con urgencia el apoyo de la ciudadanía, ya que requiere de una cirugía en su corazón, informó Marcela Patricia Paco Romo, madre del menor.

Marcela señaló que al momento de nacer, el pasado 24 de junio, su hijo presentó una enfermedad congénita en el corazón y los médicos le dieron medicamento para que se arreglará su defecto, pero aunado a eso se le creó una coartación aórtica.

Los doctores se percataron de la necesidad de esta cirugía debido a un estudio que se le realizó al menor, en el cual los resultados arrojaron que la sangre que el corazón bombea para sus órganos y piernas no es normal ni suficiente.

" A mi bebé se le detectó que el funcionamiento de su corazón de los brazos y la cabeza es normal, pero la sangre que el corazón bombea para todos los demás órganos y para las piernas no es lo normal, pues está atípico, entonces se le realizaron estudios y se determinó que necesita está cirugía de urgencia ", agregó.

Gastos elevados para la operación

Paco Romo agregó que esta cirugía se tiene que realizar a más tardar el 26 de agosto, y el único hospital apto para realizarla es el San José en la ciudad de Hermosillo, pero los gastos de la operación son muy altos, por ello pide el apoyo de la ciudadanía para cubrir esos gastos.

" Los doctores aún no me dan un presupuesto pero me dicen que podría salir alrededor de los 400 mil pesos, más los honorarios del doctor, anestesiólogo y los médicos de apoyo y pues nosotros estamos haciendo actividades, rifas, hamburguesas para vender, pero no logramos reunir la cantidad ", enfatizó.

La madre angustiada hace el llamado a la ciudadanía para que la apoyen y así su pequeño pueda recibir esta cirugía, que sin duda mejorará su calidad de vida.

Todas las personas que deseen apoyar pueden hacerlo a la cuenta 4152 3142 4417 3905, BBVA, a nombre de Marcela Patricia Paco Romo, o comunicarse al teléfono 6624807470.