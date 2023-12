Comerciantes del Tianguis Navideño reportan bajas ventas este año

Los locatarios del Tianguis Navideño ubicado en el Jardín Juárez de Hermosillo han declarado que hasta la fecha sus ventas han sido bajas en comparación con años anteriores, algunos incluso afirman a esta altura de diciembre, ya no tenían productos que vender.

A pesar del aumento de visitantes en el primer cuadro de la ciudad, los comerciantes del Tianguis Navideño ubicado en el Jardín Juárez han reportado una disminución en sus ventas en comparación con años anteriores.

Karla Ledezma, quien labora en un puesto de venta de ropa y juguetes desde hace 40 años, atribuyó este declive a la competencia generada por la apertura de nuevos negocios, especialmente de tiendas chinas.

"Las ventas han incrementado un 40% nada más, siendo que en estas fechas antes ya no había nada, está muy tranquilo" , señaló.

Asimismo, Adela Zepeda Salazar, vendedora de dulces con más de cuatro décadas en el negocio, compartió su experiencia inusual en comparación con temporadas anteriores.

"Las ventas han estado muy bajas, muy malas. Siempre en otros años, en estos días ya se me acababa la bota navideña, andábamos consiguiendo más cositas y ahora no. No hemos vendido ni un 10%, tenemos todo todavía" , dijo cabizbaja.

De igual manera, Josefina Carrillo, con 33 años vendiendo comida variada en la esquina de la calle Mariano Matamoros y avenida Serdán, destacó que ha habido mucha afluencia, sin embargo no están comprando.

“Si nosotros vendíamos $100, estamos vendiendo 25 o un poquito más. En estas fechas en otros años, más de 50 sí vendía" , resaltó.

A pesar de la situación, Carrillo dijo mantener una perspectiva optimista, esperando obtener resultados favorables a medida que avancen las fechas y todas las empresas entreguen el aguinaldo a sus empleados.