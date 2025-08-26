El alcalde Antonio Astiazarán y el Consejo Estudiantil sostuvieron un encuentro para revisar opciones sobre el puente peatonal frente a la Universidad de Sonora.

El Ayuntamiento de Hermosillo analizará las propuestas presentadas por estudiantes de la Universidad de Sonora para mejorar el puente peatonal ubicado frente al campus, informó Astarté Corro Ruiz, titular de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura.

La funcionaria explicó que durante el encuentro entre el alcalde Antonio Astiazarán y el Consejo Estudiantil se expusieron alternativas como la habilitación de un cruce peatonal a nivel de calle, la instalación de elevadores y nuevas medidas de señalización vial. Estas opciones serán revisadas por distintas dependencias municipales antes de definir una solución.

Corro Ruiz destacó la preparación y el entusiasmo de los universitarios, quienes presentaron un proyecto integral enfocado en garantizar la accesibilidad y seguridad tanto de la comunidad académica como de los peatones en general.

Subrayó que, además de las obras de infraestructura, será necesario reforzar la cultura vial para fomentar el uso de cruces seguros y el respeto a la señalización, con el fin de prevenir riesgos para peatones y automovilistas.

Asimismo, adelantó que se mantendrán mesas de trabajo conjuntas entre estudiantes y autoridades municipales para definir la alternativa más viable, con el objetivo de que la decisión represente un beneficio para la comunidad universitaria, la ciudadanía y los automovilistas.

"Es muy importante escuchar todas las peticiones de los ciudadanos y también de estos jóvenes que tan entusiastamente vienen a traer propuestas; vamos a analizarlas y buscar la mejor opción para todos" , afirmó.