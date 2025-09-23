El inmueble fue desalojado este martes y se descartó fuego tras revisión en el área de aires acondicionados.

Un reporte de humo en la Clínica de Medicina Familiar del Issste en Hermosillo movilizó la tarde de este martes 23 de septiembre a elementos del Departamento de Bomberos, quienes acudieron al inmueble ubicado en bulevar Morelos y avenida Cuatro en la colonia Sacramento.

Al llegar, los rescatistas procedieron a desalojar a varias personas que se encontraban en consulta. Posteriormente, verificaron la zona señalada en el segundo piso, específicamente en el área de aires acondicionados, sin que se detectara fuego ni humo activo en el lugar.

Más tarde, a las 19:32 horas, la delegación del Issste en Sonora informó en un comunicado oficial que la clínica reanudará labores este miércoles 24 de septiembre en punto de las 06:30 horas, luego de que se descartara riesgo para pacientes y trabajadores.

La institución agradeció la comprensión de la derechohabiencia y destacó la respuesta oportuna de los cuerpos de emergencia.

