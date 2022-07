Lo que sabemos del vuelvo comercial que aterrizó de emergencia en Hillo

El vuelo comercial 4081 de "Viva Aerobus", con ruta Tijuana-Monterrey, tuvo que descender de imprevisto en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, debido a una emergencia médica en uno de los pasajeros, la cual la empresa no ha revelado.

Miguel Meza, uno de los pasajeros, escuchó un grito durante el vuelo; posteriormente, el piloto anunció el descenso de emergencia, y después los bajaron a la sala de espera, sin explicarles a detalle.

"Como siempre, no dicen nada, no sabemos si alguien se suicidó o se intentó suicidar arriba en el avión. Tenemos tres horas parados en Hermosillo, en el teléfono no contestan, redes no contestan y mostrador aquí, tampoco contestan", dijo.

"Primero, gritaron: ¡Un doctor!, ¡Un doctor!. A los tres minutos se avisó que por caso extraordinario iban a aterrizar, bajó muy brusco y aterrizamos de emergencia. Dicen que pasó en el baño de hasta atrás, mero atrás, que bajaron a una persona en una camilla, amarrada".

"Antes de descender, se subió personal médico, guardias y pidieron bajarnos".

El pasajero añadió que el descenso de todos ocurrió por la parte de enfrente del avión Airbus A321-271NX, con matrícula XA-VXA, por lo cual ninguno detectó si ocurrió la versión de un presunto intento de suicidio.

El vuelo partió a las 7:23 horas (9:23 horas del Centro de México) del Aeropuerto de Tijuana, en Baja California, y tenía prevista su llegada a las 12:05 horas a Monterrey, en Nuevo León.

"Es la molestia que tenemos todos, no sabemos a qué hora vamos a salir, nos tienen encerrados sin saber qué pasa", concluyó el pasajero Miguel Meza.

En las pantallas del Aeropuerto en Hermosillo tampoco aparece todavía alguna advertencia de retraso o que esté pronto a salir este vuelo rumbo al noreste del país.