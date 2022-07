Si has sido atacado por un perro, denuncia; multas ascienden a 26 mil pesos

Carolina Araiza, presidenta de Pata de Perro, explicó que aunque no hay una incidencia alta de ataques de perros, no significa que no existan, por lo que invita a denunciar este tipo de casos para visibilizar esta problemática y castigar a los dueños de canes sin cuidado.