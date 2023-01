Prefieren acudir a pagar el predial a pesar de los descuentos en linea

Las propietarias y propietarios de bienes inmuebles que liquiden de forma anticipada el impuesto predial del 2023 obtendrán en enero un descuento del 15% pagando por medios electrónicos, bancos y tiendas.

A pesar de que se han aplicado descuentos por pagar el predial digitalmente, hay ciudadanos que prefieren acudir a cajas personalmente por la desconfianza a los pagos en línea.

Trabajadores de Tesorería señalaron que este año, se ve menos movimiento en los diferentes módulos en los que se paga el predial, a diferencia de otros años.

María Guadalupe Bobadilla Sánchez, compartió que para ella es más confiable acudir a cajas ya que lo que paga de predial no es tanto, alrededor de 500 pesos.

"Ahorita estoy viendo que se puede pagar (digitalmente) pero no le sé y no vaya a ser que no (...) no es mucho, cada año lo pago lueguito, no es mucho lo que te descuentan" , contó la señora.

Mencionó que al pagar su predial estos primeros días de enero, se quita un peso de encima con los recargos que después se suman.

María Guadalupe

Rebecca Espinoza Villanueva, también aseguró acudir a las cajas por que encuentra complicado el tema de pagar en línea, ella viajó desde la colonia Apache hasta el Ayuntamiento para realizar su pago en el módulo.

"Yo no le entiendo casi, por eso vengo y pago aquí, siempre pago el día 2 o el día 3, pero de esos no me paso, cada año se paga un poquito más" , refirió.

Rebecca también compartió lo que paga de predial, ella paga dos casas, la de su propiedad y la de su papá.

"En uno el año pasado pague 329 y en el mío pague 150 pesos" , externo.

Rebecca Espinoza

Tras el sorteo de diciembre, 154 titulares de claves catastrales se ganaron el recibo de predial de este año en ceros, agregó que este 2023 dispondrán de una opción más para hacerlo, por medio de 21 cajeros electrónicos y un Centro de Autopago en la plaza Emiliana de Zubeldía, frente a la entrada principal de la Universidad de Sonora.

Ubicaciones de cajeros electrónicos

Centro de Autopago Emiliana de Zubeldía en la Plaza Emiliana de Zubeldía

Comandancia Centro, en Nuevo León sin número, colonia Centro

Comandancia Norte, en Solidaridad y Periférico Norte, colonia Choyal

Comandancia Cortijo, en calle Pilares 157-159, colonia Villas del Cortijo

Comandancia Nuevo Hermosillo , en bulevar Cimarrón, colonia Nuevo Hermosillo

, en bulevar Cimarrón, colonia Nuevo Comandancia San Bosco, en calle Navojoa 1415, colonia San Bosco

Palacio Municipal, en bulevar Miguel Hidalgo, colonia Centro

Plaza Galerías, en avenida Cultura 55, Proyecto Río Sonora

Soriana Bachoco, en bulevar Morelos, colonia Bachoco

Soriana Híper Progreso, en Juan Bautista Escalante 663, colonia Almacén

Tesorería Veracruz, en Veracruz y Reyes, colonia San Benito

Tesorería Morelia, en Morelia y Jardines, colonia Centro

Instrucciones para pagos en cajeros electrónicos