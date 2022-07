Apuesta por energía solar en su negocio con paneles solares

HERMOSILLO, SON.- Ahorro de dinero en energía eléctrica y disminuir el calor, son las principales razones por las cuales un negocio de comida muy popular en Hermosillo eligió implementar el sistema de panel solar fotovoltaico.

La encargada de dicho negocio; Silvia Patricia Reyes Palacios, comento que en la cuestión económica se han ahorrado mucho dinero.

Agregó que la pila tiene un costo de aproximadamente 9 mil pesos con una duración de siete años si se cuida bien, en cambio los paneles duran 25 años.

Indicó que para poder invertir en paneles solares sale alrededor de 300 mil pesos; no es fácil pero vale la pena, ahora es totalmente económico para una casa también.

(Foto: Polet Ruano/EXPRESO)

En su vivienda tiene cuatro paneles solares que le duran durante el día por la recarga del sol.

Respecto al proceso explicó que es muy fácil hacer el contrato con la Comisión Federal de electricidad (CFE), para cotizar cuánto se gasta en el negocio y el espacio que abarca.

“Aquí en el negocio tenemos ocho paneles solares, no están tan inclinados por motivo de espacio ya que no puedes pasar tus límites, no se puede elevar un poco más, ni se puede salir del límite de lugar pero si funciona muy bien; de hecho nosotros hemos estado buscando qué la comisión nos pongan luz, hemos tratado de buscar eso esperemos que en un futuro nos tomen en cuenta”