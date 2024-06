Hermosillenses disfrutan de promociones y descuentos tras ir a votar

Entre los negocios que formaron parte de estas recompensas se incluyeron Caffenio, Papa Johns, Taste, Dairy Queen Taquerías El Pescadito, Cinépolis, entre otros.

Miles de hermosillenses se dieron cita para aprovechar los descuentos y promociones en los establecimientos registrados en la campaña 'Mi voto cuenta y descuenta' del Instituto Estatal Electoral (IEE) y de Participación Ciudadana.

Desde el pasado 4 de abril, el organismo público abrió la convocatoria para fomentar el voto ciudadano en Sonora, misma que obtuvo una respuesta de más de 200 establecimientos.

Entre los negocios que formaron parte de estas recompensas se incluyeron Nikkori, Caffenio, Papa Johns, Taste, Taquerías El Pescadito, entre otros.

Uno de los lugares más concurridos fue Cinépolis, el cual tuvo una promoción de 4 boletos para cualquier función y unas palomitas chicas por 100 pesos.

“ Me enteré de la promoción por mis hijos y quisimos aprovechar. Yo fui a votar como a la 1 de la tarde porque me imaginé que casi no iba a haber gente y sí, pasé directamente, me favoreció el calor ”, compartió Lupita Domínguez, quien se encontraba haciendo fila en la sucursal del bulevar Luis Encinas.

Mencionó que le gustaría que dicha dinámica se repitiese en próximas jornadas electorales, ya que incita a que otras personas que no se habían decidido a votar salgan a ejercer su derecho.

Por su parte, Daniel Zúñiga Rivera de 26 años, aprovechó la promoción de Dairy Queen, el cual daba un blizzard mini gratis en la compra de otro al acudir con tu pulgar con tinta indeleble o credencial marcada.

“ Fuimos a votar como a la 1 de la tarde para que no hubiera mucha gente y esperamos a que cayera la tarde para hacerla valida, más tarde iremos al cine ”, agregó.

Las filas por fuera del local ubicado en la colonia San Benito abarcaban hasta la calle Bernardo Reyes sobre el bulevar Luis Encinas.

Algunos establecimientos continuarán con descuentos y promociones en los próximos días. Las personas interesadas en conocer más acerca de estos beneficios, pueden consultarlos a través de la página https://www.ieesonora.org.mx/votodescuenta.