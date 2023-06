Aguah multará a quien desperdicie agua por el Día de San Juan

Marta Reina Reinoso Vidal, desde la Gerencia de Cultura de Agua de Hermosillo, mencoionó que, el Día de San Juan cada 24 de junio, es una festividad que no se puede pasar por alto entre las celebraciones cristianas, la cual tiene entre sus ritos arrojarse agua.

Para evitar que la ciudadanía desperdicie agua durante la celebración del Día de San Juan, Agua de Hermosillo (Aguah), advirtió a la población que se aplicarán multas de hacer caso omiso.

Marta Reina Reynoso Vidal, desde la Gerencia de Cultura de Agua de Hermosillo, mencionó que, el Día de San Juan cada 24 de junio, es una festividad que no se puede pasar por alto entre las celebraciones cristianas, la cual tiene entre sus ritos arrojarse agua porque ese día el recurso adquiere propiedades beneficiosas según las creencias religiosas.

Sin desalentar a la población a celebrar la tradición del Día de San Juan, la funcionaria de Aguah, hizo un llamado a las y los hermosillenses para hacer conciencia sobre la importancia de no derrochar agua arrojándola, y el instrumento administrativo a aplicar de hacer caso omiso y despilfarrar el recurso.

"Hermosillo es un desierto y el agua con trabajo llega a las casas. El tiradero de agua conlleva una infracción. El agua en Hermosillo no abunda y no es fácil traerla, es un elemento natural, pero trasvasarla es lo caro y complejo. Por eso invitamos a toda la población que ese día no se malgaste agua", comentó.

En 2022 se aplicaron 220 multas

Recordó que, el año pasado se aplicaron 220 multas y 99 amonestaciones a hermosillenses que tiraron agua el Día de San Juan, a través de 10 Patrullas Verdes. El primer paso es la amonestación a la persona que es la llamada de atención, pero cuando la falta es recurrente se procede a la multa.

Explicó que, la multa más recurrente que ha puesto Agua de Hermosillo ha Sido debido al lavado de banquetas con cantidades desmedidas de agua, la cual tiene un costo de 24 mil pesos y resaltó la funcionaria que en lo que va de este año se han puesto 95 multas por esta infracción.

"El mensaje desde AguaH es que las personas eviten el derroche de agua para contrarrestar la multa; por eso Agua de Hermosillo aprovecha para llamar a los fieles de San Juan a usar a conciencia el agua, y evitar el baño tal y como es costumbre", dijo.

Reynoso Vidal mencionó que, el año pasado Agua de Hermosillo realizó una jornada educativa yendo a escuelas para hablar sobre la importancia de no derrochar el agua en el Día de San Juan. Señaló que en este año las celebraciones del Día de San Juan caen sábado, y por eso no asistirán a centros educativos, sino rondarán las calles y extenderán el mensaje a las familias.

"Este sábado vamos a hacer recorridos para por todo Hermosillo con las 10 Patrullas Verdes que nos asigna el Ayuntamiento para esta tarea, y además 7 especialistas de Agua de Hermosillo", concluyó.