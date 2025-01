En una semana registraron un total de 3 mil 114 infracciones, de las cuales 897 fueron por estacionarse mal.

El departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo aplicó un total de 897 multas por vehículos mal estacionados en diferentes clasificaciones en una semana, lo que representó una tercera parte del total de infracciones, informó Ovier Quintero Pérez.

De acuerdo con el vocero de Tránsito, en una semana registraron un total de 3 mil 114 infracciones, de las cuales 897 fueron por estacionarse mal y 813 por no obedecer los semáforos.

"Desde diciembre, las multas por mal estacionado en sus diferentes clasificaciones han ido en aumento, y continúan durante enero. Por ello, extendemos la invitación a la ciudadanía a evitar estas situaciones y estacionar sus vehículos en los lugares asignados" , solicitó.

Quintero Pérez recordó que los automovilistas no se pueden estacionar en la franja roja, amarillo o azul, así como en doble fila o ciclovías, ya que de hacerlo serán acreedores a una sanción.

"La mayoría de las personas, cuando llegamos, nos dicen 'es que solo fueron 5 minutos', y pues se entiende, pero la verdad, ocupar un lugar que no corresponde o entorpecer el tráfico ni por un minuto se debe realizar" , subrayó.

El vocero de Tránsito detalló que de las más de 3 mil infracciones, 595 fueron por exceso de velocidad, 288 por utilizar el teléfono celular al conducir, 364 por no utilizar el cinturón de seguridad, 157 por no obedecer la señal de alto y 813 por no obedecer los semáforos.