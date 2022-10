Falla en app UNE afecta a usuarios de transporte

La aplicación de rastreo de unidades suma cuatro días sin funcionar, problema que genera que hermosillenses lleguen tarde a escuelas y trabajos, según testimonios.

Producto de las fallas en el sistema registradas desde el pasado jueves en la aplicación móvil del transporte urbano (UNE), los usuarios del transporte se han visto afectados al aumentar el tiempo de espera en las paradas de camiones.

En un recorrido realizado por EXPRESO, en el Centro de Hermosillo, se pudo constatar por testimonios de los usuarios del transporte, que las fallas en la aplicación móvil les ha generado diversos problemas, como más tiempo en espera y llegar tarde a escuelas y trabajos.

Alejandra Ruiz, usuaria del transporte en Hermosillo, comentó que en la semana se percató que no estaba funcionando la aplicación del transporte, lo que provocó que llegara a su trabajo después de su hora de entrada.

“En la semana me di cuenta cuando tenía que irme al trabajo, normalmente checo para ver dónde viene el camión y no tener que esperar y que no se me haga tarde, y pues ese día se me pasó porque no sabía dónde venía; yo pensé que en mi celular estaba fallando, porque normalmente me pasa eso, así que la desinstalé y la volví a instalar y pues nada”, mencionó.

COMO APOYO

Cinthia Valderas, otra usuaria, señaló que aún cuando ella no utiliza a diario los camiones urbanos de transporte, cuando lo hace se apoya en la aplicación móvil, ya que le sirve mucho para no tener que esperar en el sol con su pequeño hijo.

“La ruta que yo utilizo pasa cada media hora, más o menos, entonces me sirve porque no tengo que andar esperando tanto tiempo en la parada, pero hoy (domingo) sí tuve que esperar mucho con mi hijo, no pude calcularle bien; ojalá la restablezcan rápido, no pensé que fuera a tardar tanto tiempo descompuesta”, dijo.

Por su parte, el usuario Luis Tomás recordó que el día que se dio cuenta se asustó porque pensó que no había servicio del transporte, al no aparecerle ninguna unidad en la aplicación, lo que provocó que utilizara otro medio de transporte privado.

“Yo la utilizo todos los días para ir de mi casa al trabajo, yo utilizo la aplicación para estar atento al camión; el jueves cuando la quise utilizar me di cuenta que no servía, porque me desperté y vi que no había ningún camión, la verdad me ‘paniquié’ porque no aparecía nada, pensé que no había servicio de camión”, puntualizó.

Santiago Moreno, trabajador de un negocio de pinturas del sur de la capital sonorense, señaló que la falla en la aplicación UNE Sonora es un retroceso porque no pueden monitorear la trayectoria del camión y tienen que salir a las paradas y cruzar los dedos para que llegue uno lo más pronto posible.