El corte iniciará el miércoles a las 10:00 horas debido a trabajos de interconexión en Periférico Norte e Israel González.

Varias colonias del norte de Hermosillo experimentarán la suspensión del servicio de agua potable por al menos 15 horas este miércoles 24 de septiembre, informó Agua de Hermosillo.

La interrupción comenzará a las 10:00 horas en el cruce de Periférico Norte con Israel González, debido a trabajos de interconexión de una tubería de 20 pulgadas, supervisados por la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura y con apoyo del personal de Agua de Hermosillo.

Las colonias que resultarán afectadas incluyen:

Periodista

Constitución

Pitic

Issste Federal

Modelo

San Benito

Balderrama

Olivares

Choyal

Puesta del Sol

Pimentel

Durante este lapso, los habitantes podrán experimentar baja presión o intermitencias en el suministro.

El organismo precisó que, al concluir los trabajos, el servicio se reanudará gradualmente mediante la apertura de válvulas de control e inyección de agua a la red, con la meta de normalizar el suministro durante la mañana del jueves 25 de septiembre.

Agua de Hermosillo agradeció la comprensión de la ciudadanía y recomendó tener sistemas de almacenamiento, como tinacos, para enfrentar situaciones de suspensión temporal del servicio.

Atención usuarios Norte bajo pic.twitter.com/9nYK9dOicc — Agua de Hermosillo (@aguahermosillo) September 24, 2025