Tras ser reportado como desaparecido en Hermosillo, Ángel Paul Abrego Preciado es hallado con vida gracias a la Comisión de Búsqueda Sonora.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la noche de este lunes la localización con vida de Ángel Paul Abrego Preciado, joven reportado como desaparecido en Hermosillo.

A través de un comunicado emitido a las 21:13 horas, la dependencia informó que la ubicación del joven fue posible "derivado de la coordinación de acciones de búsqueda inmediatas".

En una fotografía compartida junto al anuncio se observa a Abrego Preciado reunido con su madre en el centro de la ciudad, acompañado por personal de la Comisión y autoridades de apoyo.

El joven había sido reportado como desaparecido durante la mañana de este mismo 8 de septiembre, lo que generó la emisión de una ficha de búsqueda y el llamado a la ciudadanía para colaborar en su localización.