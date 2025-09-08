Como señas particulares, tiene cicatrices en ambos brazos por quemadura y es una persona con diagnóstico de trastorno de Espectro Autista (TEA).

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Ángel Paul Abrego Preciado, joven desaparecido en la ciudad de Hermosillo.

Abrego Preciado fue visto por última vez el día de hoy, y por lo cual se ha compartido su ficha de búsqueda.

Como señas particulares, tiene cicatrices en ambos brazos por quemadura y es una persona con diagnóstico de trastorno de Espectro Autista (TEA).

Otras de sus características son:

Piel: Moreno.

Moreno. Cabello: Castaño oscuro, corto, liso. Boca: Mediana, labios gruesos.

Castaño oscuro, corto, liso. Boca: Mediana, labios gruesos. Ojos: Cafés, medianos.

Cafés, medianos. Complexión: Mediana.

Mediana. Estatura: 1.70 m. aprox.

1.70 m. aprox. Peso: 80 kg. aprox.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición para cualquier reporte el número telefónico 6621424970, el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @Comision Sonora.