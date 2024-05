Ana Navarrete recibe premio por ser una supermamá

Ana Navarrete fue la afortunada ganadora del giveaway especial por el Día de las Madres, sin embargo, el día en que debía recogerlo se encontraba en su jornada laboral de 24 horas.

Con la finalidad de premiar a una supermamá este Día de las Madres, eMedia y Spa Nirvana se unieron a través de un giveaway entre sus seguidoras. Sin embargo, surgió un inconveniente al momento de contactar a la afortunada ganadora para hacerle entrega de su premio: esta se encontraba en su jornada laboral de 24 horas.

Ana Navarrete Ibarra, quien es técnico en urgencias médicas en la caseta de cobro Hermosillo-Nogales desde hace una década y madre de tres hijos, se presentó con alegría en las instalaciones para recibir su obsequio este sábado 11 de mayo.

"Me siento muy contenta porque estuve trabajando todo el día y no recibí ningún regalo, así que cuando me llamaron, me puse muy feliz" , expresó.

Navarrete Ibarra compartió que, dentro de sus responsabilidades, se encarga de responder a emergencias en la base de urgencias médicas y prestar asistencia vial en casos de volcaduras y salidas de camino.

"Es un trabajo muy estresante porque, además de atender a los lesionados y enfermos, atendemos a los familiares que entran en crisis. Aparte trabajamos en conjunto con la Guardia Nacional" , comentó.

Orgullo de su familia

En relación con su profesión, Ana señaló que sus hijos, de 16, 12 y 11 años, están muy orgullosos de que su madre sea paramédico y esté en constante preparación.

"Mi hija mayor está estudiando enfermería técnica en la preparatoria y quiere seguir en ese camino. Mi esposo es oficial de Bomberos de Hermosillo y también por eso quiere entrar" , añadió.

La supermamá y su esposo descubrieron su vocación desde edad temprana, donde este se unió como voluntario al Departamento de Bomberos a los 18 años y ella como maestra de guardería. Ana llevó cursos de primeros auxilios y, posteriormente, decidió ingresar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo para estudiar para ser paramédico.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ana mencionó que el alivio en el trabajo llega cuando el paciente es trasladado al hospital con vida: “Ver al ser humano frágil, pidiéndote ayuda, es algo que te doblega” , afirmó.

La técnico en urgencias médicas en la caseta de cobro Hermosillo-Nogales dijo aprovechar el espacio para recordar a la ciudadanía la importancia de siempre portar el cinturón de seguridad, no conducir bajo efectos de alcohol y realizar dicha actividad preferentemente de día.

Increíble premio

El premio otorgado por e Media y Spa Nirvana a esta supermamá consta de siete sesiones, que incluyen 2 masajes de 50 minutos, 3 faciales de vitamina C de 40 minutos, un set de exfoliación con masaje de 40 minutos y una radiofrecuencia facial de 45 minutos para reafirmar la piel.

Ana alentó al público a participar en las dinámicas del medio multiplataforma, ya que cualquiera podría ser el próximo afortunado ganador.