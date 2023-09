Celebra UUH posible ampliación al subsidio de energía eléctrica

Ignacio Peinado Luna indicó que que desde hace más de un año han luchado por ampliar la tarifa preferencial de energía eléctrica para el estado.

Tras la manifestación del gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, el cual indicó que estaría buscando la ampliación de dos meses más la tarifa de F1 para Sonora por las altas temperaturas, la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) celebró esta gestión.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la UUH indicó que que desde hace más de un año han luchado por ampliar la tarifa preferencial de energía eléctrica para el estado.

"El hecho de que en propia voz del gobernador de Sonora esté manifestando con esta determinación, con este compromiso y sensibilidad promover la ampliación de subsidio para pasar de seis a ocho meses y la homologación del subsidio sin necesidad de convenios y gestiones cada verano, es muy importante y recoge justamente las demandas de la lucha que hemos estado los usuarios desde hace años" , comentó Peinado Luna.

Con respecto a la conferencia de la mañana del jueves 31 de agosto por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Peinado Luna dijo estar en desacuerdo con el tema de pagos de tarifa, en donde uno de los técnicos de CFE comentó que en Hermosillo por bimestre se paga 800 pesos.

"Es mentira, se nota que no conocen Sonora, se nota que no saben de lo que están hablando de altas temperaturas en Hermosillo porque no las han vivido, no las han presenciado; eso de que aquí pagamos en Hermosillo en Sonora 800 pesos en el recibo de energía cada bimestre es absurdo, hay facturas que estamos enfrentando de hasta 15 mil pesos eso es es la realidad" , aseveró.

Para finalizar, el presidente de la UUH informó que se mantiene en pie la marcha el próximo 9 de septiembre la cual iniciará en el mercado municipal para concluir por fuera de las oficinas de la CFE en Hermosillo.