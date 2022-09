Planean iniciar ampliación de carretera a Bahía de Kino en 2023

Los primeros 10 kilómetros de la carretera a Bahía de Kino serán ampliados a inicios de 2023.

El año que entra iniciará la ampliación a cuatro carriles de los primeros 10 kilómetros de la carretera 100 a Bahía de Kino, prometió el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Veo, cada vez que la transito, la necesidad de llegar, cuando menos, con carácter urgente a Miguel Alemán, porque el flujo es tremendo y la ampliación de esta carretera significa mejores condiciones de seguridad para quienes la transitan”, manifestó el mandatario ante el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez y diputados del Congreso al hacer el anuncio de esta obra.

El gobernador destacó la necesidad de esta obra para poder aprovechar el extraordinario potencial turístico de Bahía de Kino e indicó que los primeros 10 kilómetros son además los más transitados en esta vialidad.

Alfonso Durazo Montaño relató que los diputados por Hermosillo, Jacobo Mendoza y Celeste Taddei le han planteado la necesidad de mejorar la carretera a Bahía Kino y les he ofrecido, después de su insistencia, que vamos a iniciar una primera etapa el próximo año.

“Estamos contemplando en la propuesta de presupuesto un recurso que nos permita avanzar cuando menos 10 kilómetros en la ampliación de la carretera a Kino”.

“Ustedes saben, dijo a los diputados, que no estamos en una situación financiera de jauja, no estamos en quiebra, porque ya pagamos, pero no estamos en jauja. Pero apretando tuercas, estoy seguro que voy a poder atender esta petición”.

Indicó que el proyecto es darle continuidad hasta Bahía Kino, porque es necesario aprovechar el potencial turístico extraordinario de este destino.

“Tenemos que aplicarnos a generar infraestructura que den opciones a los visitantes, más allá de la playa, se requieren hoteles, se requieren restaurantes, se requieren instalaciones urbanas que hagan la estancia de los visitantes más agradable”.

TAMBIÉN LE TOCA A SAN CARLOS

El gobernador Durazo Montaño recordó el impulso que tuvo Mazatlán cuando se construyó la carretera a Durango y confió en que algo similar puede pasar con San Carlos, a partir de la modernización de la carretera de Guaymas a Chihuahua.

“Lo dije desde campaña y no fue retórica: vamos hacer del turismo una vertiente fundamental del ingreso de las y los sonorenses. Ya le vamos a dar un jalón a San Carlos”.

Anunció que antes de su informe, dará el banderazo de salida a tres frentes de obra para la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua “y eso va a generar que el turismo de Chihuahua que busca un destino de playa, lo tenga al alcance de carretera”.