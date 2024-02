Alumna de Cobach representará a México en Mundial de Rodeo en Wyoming

Dicha competencia reunirán a participantes de todo el mundo, del 11 al 17 de julio, donde la joven de 17 años competirá en la prueba de Lazo en Falso, en la Categoría Juvenil Mayor-High School.

Narell Gámez García, alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) del plantel Villa de Seris, representará a México en las finales mundiales de rodeo en Rock Springs, Wyoming, Estados Unidos, al clasificar entre las mejores competidoras a nivel nacional.

“Estoy muy emocionada porque es el primer año que tengo compitiendo, me siento muy contenta de haber obtenido esta oportunidad tan rápido y espero que sea una experiencia muy bonita y muy gratificante, para mis padres también que está muy contentos” , comentó.

“Es un nacional de rodeo que califica las mejores disciplinas que hay en el rodeo actualmente que son: Barriles, Polos, Amarre de Chiva y Lazo en Falso que es en la disciplina que yo practico, y también las paredes" .

Indicó que la pasión por los caballos y el rodeo se le ha inculcado desde el núcleo familiar, ya que dese pequeña acompañaba a su padre a las cabalgatas.

“Mi familia siempre ha sido de caballos, de rancho, de pueblo, mi papá desde chiquito tenía ese gusto por los caballos, a mis hermanos y a mi siempre nos inculcó eso de los caballos, de los animales y los perros” , compartió.

La joven clasificó al mundial tras los excelentes resultados obtenidos, mismos que contemplan un cuarto lugar nacional y primero en la ronda final en el torneo nacional de rodeo en Chihuahua. Así mismo, en la ExpoGan Sonora 2023 ganó su primera hebilla de una colección que ha conquistado en diversos rodeos.