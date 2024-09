Allison gana la batalla más importante: superar el cáncer

Con tan solo 5 años de edad, la pequeña inició su batalla contra el cáncer, y 3 años después tocó la campana junto a su familia para reconocerse victoriosa y parte de las estadísticas felices.

Puede que todos los días sean iguales para muchas personas en Hermosillo, pero para otras representa el inicio de una vida llena de salud y un futuro por delante, como lo fue para Allison.

Con tan solo 5 años de edad, la pequeña inició su batalla contra el cáncer, y 3 años después tocó la campana junto a su familia para reconocerse victoriosa y parte de las estadísticas felices.

Vestida de la Mujer Maravilla, a bordo de una camioneta acompañada por sus padres, Diana Soto y Carlos Carrizosa, además de su hermano Evan, y le seguía una caravana de vehículos por las calles. Así arribó a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El recibimiento para Allison estuvo lleno de amor, reconocimiento y cariño por parte de sus doctores, enfermeras, así como de sus compañeros a quienes hizo sus amigos durante las quimioterapias.

“Hoy es un día muy especial porque ya terminé el cáncer, me siento bien. Hoy me acompañaron mis abuelos, mis amigos también” , dijo contenta.

Todo un ejemplo

Cerca de cumplir 5 años, la vida de Allison empezó a cambiar, pasó de ser una niña alegre y juguetona, a estar sin ánimo, tenía mucho cansancio y sufría de dolores de pierna.

“Ya no tenía la mis-ma fuerza de antes, algo que empezó a inquietar mucho a mi familia; mi abuelo, un ángel que tengo hoy en el cielo, rápido me consiguió un buen pediatra y me hicieron estudios en laboratorios y todo salió muy mal: mi hemoglobina, mis plaquetas todo bajo, le recomendaron una doctora para que me evaluara mejor” , explicó la pequeña Allison.

Posteriormente, tanto la menor como su familia iniciaron el recorrido para que su salud se mejorara, ya que le detectaron parvovirus con sospecha de cáncer, no fue sino el 30 de abril de 2019 que fue hospitalizada por tener los niveles de hemoglobina bajos.

“Cuando llegamos al hospital, llegamos con mucho miedo, ahí conocí a mis nuevos doctores, el doctor Arroyo y la doctora Karencita, el hospital se convirtió en mi nueva casa, me hicieron los estudios que tenían que hacer y confirmaron la leucemia” , expresó.

Adiós al cáncer

Durante la ceremonia, Allison presentó un video donde recordaba su lucha contra el cáncer y reconoció a todos sus doctores, amigos durante su estadía y también, que a pesar de los días difíciles en los que ya no quería más quimioterapias, también tuvo momentos buenos y conoció a personas increíbles.

“También conocí grandes amigos, como mi amiga Alexa, Aleila, mi amiga Emily y mi amigo Braulio, tres grandes amigos que ahora se encuentran en el cielo” , señaló Allison.