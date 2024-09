Alistan el Segundo Torneo Anual de Golf Imagina a beneficio de la educación

La justa deportiva será en formato A Go-Go Scramble y la bolsa de premios asciende a los 160 mil pesos.

Fundación Imagina invita a la comunidad golfista de Hermosillo a participar en su Segundo Torneo Anual de Golf, actividad cuyo primer objetivo es la recaudación de fondos para impulsar la educación básica en el poblado Miguel Alemán.

“Estamos muy contentos de hacer la segunda edición del Torneo Imagina, que da inicio el próximo 27 de septiembre. Estamos esperando a 136 jugadores en formato A Go-Go Scramble” , compartió René Ibarra de Mazón, presidenta de Fundación Imagina, creada durante el ciclo escolar 2016-2017.

“El programa Imagina fue constituido para el poblado Miguel Alemán. Es un entorno especial, donde los hijos son de trabajadores que andan migrando de un estado de la República al otro, que muchos de ellos vienen de hogares con madres solamente, o padres solamente. Son niños de situaciones vulnerables que no han tenido el momento para poder a estudiar, que entran a la escuela en el nivel que les toca, pero no con los conocimientos que corresponden” , recordó la presidenta.

La necesidad, de acuerdo con René Ibarra de Mazón, responde a las condiciones socioeconómicas a las que se encuentra sujeta la región, aspecto estrechamente relacionado con el trabajo agrícola migrante.

“(La movilidad y la falta de recursos) desemboca en un abandono escolar de 26 por ciento a nivel básico. Esto quiere decir que los niños no terminan ni la secundaria, porque salen de primaria, algunos de ellos, sin saber leer y escribir y al llegar a la secundaria no les es posible continuar. Entonces sigue este ciclo de la pobreza, la miseria y la vulnerabilidad porque no rompemos el factor de fondo, que es la educación” , afirmó la presidenta de la organización.

Es así que los fondos recaudados mediante el torneo anual se dirigen a aspectos como acondicionar espacios educativos e, incluso, el pago a educadores y educadoras que atienden a los menores que presentan rezago.

Fundación Imagina

Desde su creación, la iniciativa ha penetrado en la zona costera de Hermosillo, de modo que en la actualidad cuentan con apoyo en matemáticas y lectoescritura en 9 de las 14 primarias que atienden a la gente del poblado. Además, cuentan con 2 aulas disponibles para quienes lo necesiten.

“Dentro de los planteles de la secretaría (de Educación Pública) hay dos Aulas Imagina, que cuentan con personal, con maestros, mediadoras de lecturas de Imagina. Toman a los niños que necesitan ese extra, ese empuje, a quienes no han alcanzado los niveles de educación según su nivel escolar que les corresponde. Niños que necesitan comprender estas dos materias para continuar con el programa de estudio” , dijo la altruista.

La inscripción al torneo tiene una cuota de 4 mil pesos mexicanos por participante, una suma requerida para cubrir los gastos de la atención de los infantes, mismos que ascienden a 320 pesos por niño cada mes.

A la iniciativa se han sumado decenas de patrocinadores para procurar incentivar el altruismo de la comunidad del golf.

“Los premios de la rifa que nos han muy amablemente dado los patrocinadores son más de 160 mil pesos. Tenemos premios en los hoyos de 15 mil pesos, de Iphones, tenemos dos hole in one, uno en el hoyo 12 y otro en el 5, ambos cuyos premios son carros último modelo” , informó la organizadora.