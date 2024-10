Alfredo Manríquez transformó su curiosidad científica en su forma de vivir

El astrofísico y comunicador de la ciencia conecta ramas del conocimiento para acercar a la comunidad a la astronomía

Alfredo Manríquez Rangel es un astrofísico y comunicador de la ciencia, los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida le han servido para ser feliz y entender mejor su entorno así como a su comunidad; mismos que le permiten hoy en día en ser uno de los divulgadores de ciencia más importantes de Hermosillo.

El hermosillense inició desde muy pequeño con un interés genuino sobre todas las incógnitas de su entorno, siendo desde la primaria que empezó a husmear sobre astronomía, alimentando así su curiosidad.

No fue sino hasta el 2017 que su curiosidad se convirtió en vocación y se puso a estudiar la ciencia de manera profesional en la Universidad de Sonora en el Departamento de Astronomía.

“A los 14 años tuve la fortuna de ser estudiante de astronomía cuando todavía estaba Antonio Sánchez Ibarra ahí trabajando, hace 25 años más o menos y a partir de ahí empecé a estudiar astronomía de manera más formal la física y la astrofísica para dedicarme a las ciencias” , explicó.

Por muchos años, Alfredo Manríquez estuvo ‘atrapado’ en la astronomía con participaciones de eventos, colaboraciones en páginas de internet de astronomía, dando pláticas, talleres y demás.

Importancia

A pesar de que Alfredo Manríquez inicialmente quería estudiar a los dinosaurios, lo cierto es que su atención fue hacia la astronomía, porque encontró que conectaba con todas las ramas del conocimiento.

“O sea, al ser yo una persona curiosa, tenía muchas preguntas acerca de como funcionaba el universo en general, me sirvió la astronomía como un punto de partida para empezar a encontrar respuestas a todas esas preguntas” , detalló.

Para el astrofísico, lo que más le gusta de la astronomía es que es una ciencia diversa que conecta con casi todas las ramas del conocimiento: si se trata de la física, las matemáticas, la geografía, historia, lenguas, geometría, tienen que ver con esta rama.

“Prácticamente todo lo que se ha hecho en la historia de la humanidad en cuestión de las disciplinas de conocimiento, tiene que ver con ellos, eso es algo que se me hace muy poderoso y valioso para hacer mi trabajo de comunicación”, añadió.

Divulgación, una labor necesaria

En estos siete años, Alfredo Manríquez, ha encontrado que la divulgación de la ciencia es de suma importancia y necesaria en las regiones ya que gracias a eso, ha podido desarrollar herramientas para acercar la ciencia a personas que no están consumiéndola de manera usual.

“Hay personas que consumen astrología y pseudociencias y estas personas usualmente no son el público al que va dirigido el conocimiento científico popular, mi trabajo me ha permitido desarrollar estrategias y medios, abrir espacios para poder hablar con personas que no saben mucho de ciencias y acercarlas a estas disciplinas de conocimiento científico y pensamiento critico” , expresó.

Tanto a nivel regional como en América Latina, es muy importante la divulgación científica, expresó, Alfredo Manríquez, destacando que actualmente se encuentra en el observatorio del Centro Ecológico para seguir realizando su importante labor.