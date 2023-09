Agradece Ignacio Peinado apoyo de gobierno y ciudadanía ande demanda de CFE

El líder de la UUH comentó que las demandas penales en su contra son producto de la lucha firme y contundente que ha realizado la organización.

Tras informar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habría impugnado la resolución de no acción penal emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) a favor de Ignacio Peinado Luna, el presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) agradeció el apoyo brindado por la comunidad ante esta situación.

El líder de esta organización comentó que las demandas penales en su contra son producto de la lucha firme y contundente que ha realizado la UUH contra los mecanismos que mantiene CFE en cuestión de subsidios y cobros.

Peinado Luna indicó que tras esta situación, recibió una llamada por parte del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, el cual le brindó su apoyo para ser un intermediario ante la delegación de la FGR en Sonora.

“Agradezco el gesto de que se haya comunicado con un servidor y que me haya expresado que ya este tema lo había visto con el delegado de la Fiscalía General de la República, le puse en contexto que la resolución de la FGR fue favorable hacia mi persona, la de no acción penal a mi favor y le subrayé que quien está encaprichado por esa sed de venganza de seguirlos coaccionando a través de este medio es comisión Federal de Electricidad al impugnar la resolución que me favoreció” , aseguró.

El presidente de la Unión de Usuarios agregó que la lucha por parte de la organización seguirá en pie para evitar las injusticias que se realicen en contra de los usuarios no solo de Hermosillo, sino del estado.