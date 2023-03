Investigan denuncias de acoso contra trabajadores de Cobach Reforma

Para atender las denuncias de presuntos actos de acoso dados a conocer por alumnas del Cobach Reforma en Hermosillo, se abrirá un proceso de investigación en que participarán diversas instancias, aseveró Eleazar Herrera Araujo.

El dirigente del Sindicato De trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, explicó que se trata de denuncias contra tres trabajadores de la institución por presunto acoso, para lo cual se dará un proceso de investigación en que incluso participará la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“ Aquí la cuestión es que se va a abrir una buena investigación, no nada más por Colegio de Bachilleres, se va a abrir una investigación por parte de Derechos Humanos, por parte de gobierno para deslindar responsabilidades ”, indicó Herrera Araujo.

El dirigente sindical explicó que de acreditarse las acusaciones en contra de los trabajadores, no habrá ningún tipo de encubrimiento o protección.

“ Nosotros como sindicato no vamos a cubrir a nadie, no debemos y menos como personas adultas debemos solapar ningún acto de ese tipo, si es que existen, ahí se va a definir ”, comentó.

Respecto a la situación de las tres personas que son señaladas por estas presuntas conductas, refirió que habrán de seguir laborando en tanto concluye el proceso de investigación.

“ No hay nada concreto, no hay ninguna prueba, no hay más que la denuncia, precisamente vamos a esperar a que se realicen las investigaciones y que si son culpables que la paguen, si son inocentes que sigan en su trabajo, pero ahorita no hay más que un señalamiento, con un señalamiento a ti no te pueden retirar del trabajo, van a seguir laborando, porque de otra manera estaríamos haciendo una injusticia, estaríamos declarando culpables antes de la investigación ”, expuso.

El dirigente sindical dijo que se tuvo la oportunidad de platicar con una de las personas señaladas por la comisión de presuntos actos de acoso, quien le comentó sus impresiones sobre este caso.

“ Que se haga la investigación y vamos a esperar los resultados, casi estoy seguro de que no va haber delito que perseguir, porque no hay ninguna prueba, puro señalamiento, y así no se puede ”, acotó.

A la par de este proceso, dijo que en reunión con autoridades se acordó la realización de pláticas y reuniones en materia de prevención y concientización.