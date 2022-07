¿A qué se debe la depresión posparto? Doctora explica causas del trastorno

HERMOSILLO, SON.- Tristeza, ansiedad, insomnio y depresión, son algunos de los síntomas que se muestran en la depresión posparto, una enfermedad mental grave que se llega a presentar durante o después del embarazo, informó la Dra. Soledad Rodríguez Verdugo.

La especialista en psiquiatría informó que dichos síntomas pueden prolongarse por mucho tiempo.

“Es posible que la mamá no se sienta conectada con su bebé, como si no fuera su hijo, o que no lo ame o se preocupes por él, estos sentimientos pueden ser de leves a graves, aunque una de cada nueve madres que acaban de dar a luz tienen depresión posparto", recalcó.