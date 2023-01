Necesarias las paradas de camión, opinan usuarios del transporte urbano

Usuarios dieron el visto bueno a la próxima construcción de paradas de camión, ya que en ocasiones tiene que soportar las inclemencias del sol por varios minutos, opinaron en sondeo realizado por EXPRESO.

Ante el anuncio por parte del Gobierno del Estado de instalar nuevas paradas del transporte público, distintos usuarios de este servicio coincidieron que en muchos puntos son necesarios ya que no hay dónde esperar a los camiones.

En sondeo realizado por EXPRESO, con usuarios del transporte público, se conoció que en general están de acuerdo con la instalación de nuevas paradas de camiones, ya que en ocasiones tiene que soportar las inclemencias del sol por varios minutos.

“Está buena la idea, cada rato, muy seguido me toca ver donde hay lugares en los que no hay ni dónde sentarse, donde lo ‘agarro’, allá en Los Arroyos no hay nada, ni dónde sentarse, hay puras piedras para sentarse”, comentó Francisco Millanes Vidal.

Jesús García, otro de los entrevistados, mencionó que en muchas ocasiones tienen que buscar un lugar para taparse de los rayos del sol, ya que hace mucho calor y es una gran molestia para todo usuario.

“Tenemos que andar buscando los arbolones, abajo de un mezquite muy grande, ahí andábamos la otra vez, sobre todo en los meses donde hace mucho calor, ya ves cómo se pone aquí, pues hace mucho calor y uno tiene que andar buscando dónde protegerse, buscar una sombrilla”, dijo.

Por su parte, Carmen Tapia señaló que a pesar de tomar comúnmente su camión en una avenida muy transitada y cerca del centro de la ciudad, no cuenta con una parada, y tiene que buscar algún lado para sentar a esperar su transporte.

“Mira dónde estoy esperando el camión, sentada en una macetera porque no hay dónde hacerlo; aquí mismo en la aplicación del celular yo he mandado la sugerencia de que pongan una, sí me han contestado, me han dicho que lo van a hacer, pero pues no lo han hecho”, comentó.

Las nuevas paradas de camiones tendrán un costo de 55 mil y 125 mil pesos, con una inversión total, en su primera fase, de 75 millones de pesos, para la instalación de mil 156 paradas en 10 municipios de la entidad.