Titular de Seduvi, acusado de abuso sexual y de no pagar pensión, escribe Salvador García Soto (@SGarciaSoto) en #SerpientesYEscaleras

Designado el 19 de septiembre de 2021 por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y con apenas nueve meses en el cargo, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez Cruz, fue denunciado por abuso sexual el pasado 24 de mayo ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por una joven de 32 años que acababa de ser contratada por el funcionario para trabajar con él en su oficina, y a la que habría realizado tocamientos íntimos sin su consentimiento.

La denuncia en poder de esta columna fue levantada ante la MP Graciela Tavera Casado y en ella la denunciante, cuya identidad fue protegida, narró que el 21 de mayo pasado fue citada a un desayuno de trabajo por el señor Rafael Gregorio Gómez Cruz. "Sólo acudimos los dos, saliendo del desayuno a las 13:20 horas, y Rafael Gregorio Gómez Cruz se ofreció a llevarme a mi domicilio y acepté, y cuando íbamos por la avenida Insurgentes Sur casi entrando a la avenida Copilco siendo aproximadamente las 13:40 horas, Rafael Gregorio Gómez Cruz seguía manejando y metió su mano derecha dentro de mi blusa y brasier apretando mi seno derecho por aproximadamente tres segundos", narra la joven abusada por el funcionario.

Y sigue con su narración: "Rafael Gregorio Gómez Cruz no me dice nada y yo tampoco dije nada ya que me quedé en shock y paralizada, y no tuve ningún tipo de reacción; acto siguiente, siendo aproximadamente las 13:41 horas con su misma mano derecha bajó hacia mis genitales y acarició mi área púbica por encima de mi pantalón por un segundo, y recalcando que todo fue sin mi consentimiento y que tuve miedo y que todavía tengo miedo y cuando reaccioné le dije que me dejara a la altura de avenida Copilco frente al Walmart de Copilco y me dijo que nos veíamos el martes en el trabajo, recalcando que el día martes 24 de mayo de 2022 comenzaría a trabajar como Jefa de Unidad Departamental de los Juicios de Nulidad en la Dirección Jurídica".

La joven de 32 años teme por su seguridad y la de su familia ante el cargo público y de poder que ocupa el mencionado Gómez Cruz. Rafael Gregorio Gómez Cruz, antes de ser nombrado secretario, se desempeñaba como director General de Política Urbanística, desde donde se volvió cercano al extitular de la Seduvie Carlos Ulloa Pérez, uno de los hombres más cercanos a Sheinbaum, y quien dejó el cargo justo el 19 de septiembre de 2021 cuando fue nombrado secretario de Inclusión y Bienestar (Sibiso).

En 2019, Gómez Cruz fue demandado por su exesposa Viviana Macías Vences mediante un "incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas", en el que la señora lo acusó de no haberle pagado 101 mensualidades de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas. En su denuncia, la demandante exige que Rafael Gregorio liquide el pago de pensiones comprendido desde abril de 2010 hasta agosto de 2019 cuando se presentó la denuncia, y solicita también al juez que el nombre de su exmarido sea incluido en el Registro de Deudores de Alimentos Morosos.

El 24 de noviembre de 2021, al participar como ponente en una conferencia sobre los derechos de las Mujeres y la 4T, Sheinbaum, pronunció un discurso en el que dijo que en su gobierno se garantizan los derechos de las mujeres y soltó una frase que fue replicada entonces por medios y diarios: "O están las mujeres o no es 4T". ¿Será que en esa administración feminista caben también los abusadores sexuales y los padres que no cumplen con sus obligaciones familiares? Los dados mandan escalera doble. Semana redonda.