"Reaparece AMLO, con libro, en diciembre", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

En medio del ambiente de tensión y polarización que hoy recorre el país, ante las expresiones de rechazo popular que ocurrieron en más de 50 ciudades de la República el pasado 15 de noviembre contra Morena y sus gobiernos, se confirma que el próximo mes de diciembre ocurrirá la reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que presentará un nuevo libro donde reflexiona sobre la historia de México, y está planeando un evento que será al mismo tiempo lanzamiento editorial y la primera salida a los reflectores públicos desde que terminó su mandato en octubre de 2024.

Fuentes cercanas a la familia del expresidente confirman que se planea ya el lanzamiento del libro y se analizan dos opciones para hacerlo. Que se presente en la Ciudad de México, en un evento en algún edificio del centro histórico o que, por razones de seguridad, se organice una presentación en Palenque, donde actualmente radica en su rancho, o en su tierra, en Villahermosa, Tabasco.

Sobre las versiones que han circulado previamente, sobre una gira para presentar el libro en varias ciudades de la República, las fuentes indican que no se contempla por el momento, primero por un tema de seguridad y segundo porque la presencia tan marcada y notoria del expresidente podría afectar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que de por sí ya enfrenta un ambiente complicado con las protestas en contra de la inseguridad y violencia en su gobierno y los gritos de "¡Fuera Claudia!" que resonaron en la Ciudad de México y en las principales capitales del país en esa fecha.

Y es que, a pesar de su intento por minimizar el impacto que tuvieron las recientes movilizaciones del 15N, particularmente la respuesta represiva y violenta de la policía del Gobierno de la Ciudad de México contra los manifestantes pacíficos, la imagen de la Presidenta ya había empezado a resentir los efectos del desgaste, lo cual se refleja en una de las encuestas que solían presumir en sus conferencias mañaneras, de la firma Global Morning Consulting, que mide los niveles de aceptación de los presidentes del mundo.

En noviembre de 2024, cuando la doctora Sheinbaum tenía apenas un mes en el cargo, dicha encuesta le daba un 62% de aprobación, lo que la colocaba en el segundo lugar de los líderes internacionales, sólo superada por el popular presidente de la India, Narendra Modi. Con esos datos los morenistas festejaron y presumieron -como lo hacían también con López Obrador-, que teníamos "a la segunda presidenta mejor evaluada del mundo" y se encargaron de difundir por todos lados, empezando por la mañanera, la citada encuesta.

Pues ese mismo estudio, de la misma consultora, pero exactamente un año después, acaba de dar a conocer su medición internacional y la noticia ya no mereció el festejo ni de la Presidencia ni de los propagandistas y bots de la 4T. La presidenta Sheinbaum cayó drásticamente, en sus niveles de aprobación, de 62 a 41%, con un aumento en sus niveles de rechazo que llegaron a 53%, lo que la tumbó del segundo lugar de esa encuesta hasta el noveno sitio, superada por el criticado presidente de Argentina, Javier Milei, y por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y ubicada en el mismo nivel de desaprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por supuesto que ahora no hubo ni festejos, ni bots pagados, ni Epigmenios, Fisgones o periodistas cuatroteros que salieran a ensalzar a la Presidenta; mucho menos presentaciones del sondeo en la mañanera. En vez de eso, el mes de noviembre, casi al mismo tiempo que salía esa encuesta, la presidenta Sheinbaum empezaba a su peor crisis política y de gobierno con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a la que ella negó apoyo para combatir a los cárteles de la droga que terminaron asesinándolo de manera pública y brutal.

Pero la muerte de Manzo, con la rebelión popular que trajo en Michoacán, era apenas el inicio de esta gran crisis que todavía hoy no puede resolver la Presidenta, y para la que no le han alcanzado ni su fallido y cuestionado "plan Michoacán" que se propone todo menos acabar con los grupos del narco que tiene asolado al estado, ni sus anuncios pamboleros del próximo mundial. El pasado sábado 15, con la movilización de cientos de miles de mexicanos a lo largo y ancho de la República, los gritos de hartazgo y de rechazo a la violencia narca que no enfrenta su gobierno, confirmaron que la Presidenta no está en su mejor momento, aunque ella se diga "fuerte", y que su imagen y su popularidad están en crisis.

Basta ver las reacciones internacionales, particularmente la del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, condenando la represión policíaca en contra de ciudadanos que se manifestaron pacíficamente en la Ciudad de México, para entender que Sheinbaum está muy lejos de haber superado el peor impasse que ha vivido en su primer año de ejercicio de poder.

Y falta ver también si las encuestadoras mexicanas, esas que siguen sosteniendo niveles de aprobación de 70% en sus estudios, registran el fenómeno de su caída de imagen y aprobación, que ya quedó de manifiesto en la encuesta favorita de López Obrador, de Morena y, al menos hasta hace un año, de la propia Presidenta.

Por todo eso, si se pudiera esperar prudencia y mesura del caudillo tropical, su reaparición pública, con el pretexto de la presentación de su libro, tendría que ser un acto sencillo, moderado y desde su propio rancho o su tierra tabasqueña. Volver a la Ciudad de México y, peor aún, anunciar una gira por la República, sería por parte del expresidente una clara decisión de echarle más leña al fuego. Y entonces sí la Presidenta tendría razones para pensar que la "terrible conspiración" en su contra no es sólo de la malvada y perversa derecha y de sus personeros empresarios, sino que también desde su propia casa, la perra brava, la está mordiendo... Se baten los dados. Repite la Serpiente. Semana de caídas.