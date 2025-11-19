#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo presume el presupuesto más grande y más orientado a combatir la pobreza...

***

PRIORIDAD SOCIAL

La prioridad social ha marcado la administración de Alfonso Durazo Montaño y el Paquete Económico anunciado para el próximo año no es la excepción.

Esta vez, el mandatario estatal presume que es el presupuesto más grande y el más orientado a combatir la pobreza en la historia reciente de Sonora.

Así, con los más de 92 mil 571 millones de pesos proyectados para 2026, apuesta por mantener la transformación social como eje rector, sin aumentar impuestos y con la mira puesta en los sectores marginados. Se destinarán más de 12 mil 600 millones de pesos en programas sociales.

Otro rubro a destacar es el de la seguridad, que se lleva uno de los montos más significativos: más de nueve mil millones de pesos, con lo que se busca reforzar infraestructura, tecnología, formación policial y presencia territorial.

Ahora bien, el detalle es que los recursos no sólo se asignen, sino que se traduzcan en resultados y cambios perceptibles.

***

ENTREGAN PENSIÓN

Inició en Sonora la dispersión de la Pensión del Bienestar para Mujeres de 60 a 62 años, un segmento que por primera vez obtiene este beneficio.

El delegado en la entidad de la Secretaría del Bienestar, Octavio Almada Palafox, resalta el cumplimiento a este compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las mujeres del país.

Por cierto, el funcionario oriundo de Huatabampo señala que en breve podrá informarse si los montos que se otorgan a cada uno de los beneficiarios de los programas sociales tendrán un incremento en 2026.

Asimismo, insiste en que no hay problema ni riesgo alguno si los beneficiarios no retiran su dinero de inmediato. El dinero permanece, pues es una cuenta bancaria de ahorro como cualquier otra; y la tarjeta funciona como todas las de débito, es decir, se puede pagar en cualquier establecimiento comercial que cuente con terminal bancaria.

***

DILEMA

En Cajeme los dirigentes de las cámaras empresariales se pronunciaron a favor de que, en vez de suspensiones, las autoridades les den un plazo de entre 10 a 15 días para solventar las observaciones en materia de protección civil.

Este martes los líderes de los diversos sectores se comprometieron a hacer cumplir con los requerimientos en materia de seguridad para los negocios y clientes.

Veremos cuál es la reacción de la Coordinación Municipal de Protección Civil, la que, como otras, hizo un despliegue de personal para verificar comercios.

El resultado de esos operativos, según los dirigentes empresariales, fue de 303 comercios suspendidos de manera temporal; de esos, 38 siguen cerrados. Otros 250 están ubicados en el popular Mercajeme.

La situación no es sencilla, de ninguna manera, por un lado está la parte económica de los microempresarios dueños de esos negocios, pero por otro la seguridad.

Vaya dilema.

***

TRANSPORTE

El activista en temas del transporte urbano, Alfonso López Villa, no quita el dedo del renglón en el sentido de que debe incrementarse la tarifa del servicio urbano en Hermosillo.

A decir del también conocido como "vigilante del transporte", los camiones deberían cobrar 17 pesos por la falta de ajustes que ha habido desde el año 2017.

¿Qué? A 17 pesos. El actual servicio no los vale. Y no creemos que se asome un aumento, ni mínimo, al menos para el próximo año.

Hace meses el Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora señaló que no aumentará la tarifa hasta que se implemente por completo el sistema de pago digital y se modernice el cobro electrónico.

Así que a esperar...

