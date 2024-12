"Los dichos de Carlos Salinas de Gortari", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Justo en momentos en que peligra el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ante la ola proteccionista de Donald Trump, empezó a circular un video en el que el expresidente Carlos Salinas de Gortari aparece para reivindicar su paternidad del acuerdo comercial que creó el actual mercado de Norteamérica, con el tratado firmado en 1994, el último año de su Gobierno, como el antiguo Tlcan.

"Buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones", dice el expresidente de México en su presentación de la larga entrevista que concedió para el podcast "La invención de Norteamérica", creado por la Revista Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín.

Aunque la entrevista no es reciente y en realidad fue grabada hace un año por la Revista Nexos, las imágenes y los dichos del expresidente fueron retomados para el mencionado podcast de Nexos y causaron revuelo en los medios y en las redes sociales, tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum, desinformada por sus asesores, se enganchó y dijo cuando le preguntaron por el video de la entrevista de Salinas de Gortari.

"Ah, no lo vi. Pues la mayoría viven fuera de México, el único presidente que vive en México es Fox, bueno Andrés Manuel que vive en Palenque y Fox que vive en Guanajuato, claro que no hay punto de comparación. Bueno, Zedillo vive en Estados Unidos, los demás viven en España ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari también. Pero nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos, eso sí pueden solicitar su Pensión del Bienestar", dijo en tono de sorna la Presidenta.

Pero más allá de que no es reciente, el video, que no circuló tanto el año pasado cuando ocurrió la entrevista en ocasión de los 30 años del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, las afirmaciones del expresidente sí son reales. Y en el tema de que le quitaron la pensión, aunque nunca lo menciona por su nombre, alude al expresidente López Obrador, que eliminó las pensiones vitalicias que se pagaban a los exmandatarios y las críticas que le hace al tabasqueño son más que directas y evidentes.

En realidad, nos dicen fuentes cercanas al exmandatario, él renunció voluntariamente a su pensión desde el año 2001, por lo que no le afectó la eliminación que decretó AMLO, pero su comentario sí cuestiona la medida. Y es que al final, los dichos de Salinas que se reproducen en el podcast sí son una respuesta a los seis años de ataques, descalificaciones y menciones negativas que le dedicó el ahora habitante de Palenque, quien llegó a llamarlo "el padre de la desigualdad moderna" y a señalarlo como el impulsor del modelo neoliberal "que fue un desastre para México porque no hubo ni siquiera crecimiento económico, lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, en la corrupción", declaró en 2019 el entonces presidente.

En el segundo capítulo de "La invención de Norteamérica", Salinas habla de su gobierno y del mote de "neoliberales" que les pusieron en el pasado sexenio. Él y sus funcionarios, dice, "éramos pragmáticos, pero teníamos valores, principios, una filosofía que es servir a la gente, predicar con el trabajo y abrazar la libertad y la justicia". También afirma que su gobierno se guió por lo que él llamó el "liberalismo social".

Sumido en el hermetismo político y mediático desde hace varios años, Carlos Salinas evitó siempre hablar o aparecer en público en el sexenio pasado, a pesar de que su nombre era constantemente mencionado en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional en donde no sólo se le criticaba y cuestionaba, sino que también se llegó a hablar de presuntas investigaciones judiciales en su contra por el caso Colosio.

Conocedor y maestro del llamado "timing" político, por eso llamaron tanto la atención sus comentarios porque se reciclan justo cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum resiente la embestida del próximo presidente de Estados Unidos y cuando crecen las versiones de posibles denuncias o investigaciones en el vecino país contra el expresidente López Obrador, a partir de las declaraciones que ya está haciendo ante la justicia estadounidense el capo sinaloense Ismael "Mayo" Zambada, por eso es de destacar que Salinas de Gortari haya decidido romper su silencio y salir a defender su imagen y la de su gobierno, como el impulsor del mercado comercial de América del Norte que hoy se tambalea con Donald Trump.

"Cuando dimos el paso para negociar el Tratado de Libre Comercio, hubieron voces con válida preocupación que dijeron: ‘oigan, esto es vincularnos mucho con lo de fuera’, pero de fuera veníamos. Y lo que hemos hecho grandioso los mexicanos es haber asimilado y absorbido esa formación por generaciones, alimentadas por cantidad de corrientes, las originales de nuestro país, las que trajeron los españoles, pero también las corrientes árabes, judías, africanas, los que llegaron contra su voluntad, traídos como esclavos, que muy poco hablamos de ellos, pero cuánto llevamos en la sangre y en la cultura de ellos. Entonces, eso fue lo que a mí me dio una gran confianza para acometer un paso de gran envergadura, que realmente fue algo que sorprendió a muchos lugares del mundo, que un país que se llamaba en vías de desarrollo o del llamado tercer mundo o emergente, decidiera vincularse a la economía más grande del mundo, que además resultaba ser su vecino inevitable", dice Carlos Salinas en su explicación sobre cómo surgió la idea de un mercado trilateral en América del Norte.

Y sobre lo ocurrido el 1 de diciembre de 1994, cuando la entrada en vigor del Tlcan fue opacada por el levantamiento armado del Ejército Zapatista en Chiapas, el expresidente reconoce que fue un golpe que en su momento silenció la importancia del acuerdo trilateral que comenzaba, pero narra cómo enfrentó su gobierno a la guerrilla indígena, a la que después le propuso una tregua y una amnistía, que en su momento fue rechazada por el subcomandante Marcos con la pregunta: "¿De qué nos van a perdonar?".

Sobre el actual TMEC que sucedió al acuerdo que él ideó y negoció junto con el entonces presidente George Bush, Carlos Salinas lo califica como "satisfactorio" y dice que es el "producto de un esfuerzo colectivo" que llama a defender y a negociar ante las amenazas proteccionistas y arancelarias del presidente electo Donald Trump.

La entrevista completa de Salinas de Gortari se puede ver en el citado podcast de la revista "Nexos". Y las preguntas obligadas, ante el retorno del expresidente más influyente de las últimas décadas y el animal político que sigue siendo el exmandatario, que radica entre Londres y Madrid. Y justo ahora, cuando inicia el tercer mes de gobierno de la doctora Sheinbaum y cuando se configura un 2025 más que complicado para el país en lo económico, en lo político y en la relación con los Estados Unidos, las afirmaciones de Salinas de Gortari hechas hace un año cobran nuevo sentido. ¿Será que alguien, al reciclar la entrevista de hace un año, quiso mandar un mensaje directo a Palenque y a Palacio Nacional? Pronto lo veremos... Los dados mandaron Escalera Doble. Se rompió la mala racha.